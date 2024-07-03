債券突然變夯了…聯準會「放鴿」殖利率還下不去？達人：時機未到別只看眼前
【股市爆料同學會．無為】
大家早安！
昨天買不少，今天依計劃低接，沒買到就綁手。
上週六預估、週二凌晨再追認的高點4.77%，目前仍然有效，靜待今晚乃至週五的各項重磅數據考驗，後備計劃請新同學自行參閱前幾天發文。
這陣子債券突然變夯了（奇怪，不是都罵聲連連？幹嘛買？)，版上多了許多似是而非、懷疑論、藉機show off 個人有幾百、幾千張財力的、還有看文卻不按讚的，這些人我通通封鎖。
反正他們懷疑，或是自認為本身能力很好、實力很強，那就自然不需要他人幫忙啦！
但很奇怪的是，就還有人因為這樣惱羞，然後開小號來給我一顆星？說我沒氣度？奇怪，你不來按讚留言是你的自由，當然我不想給你看也是我的自由啊；到底誰沒氣度，高下立判。
我還是再跟大家說句：「7月要公佈的6月通膨數據會見到大幅放緩。」如圖，我早在6/8就已經預告在前，也是靜待這個月即將公佈的數據追認。
昨晚鮑叔叔、美聯儲官員放鴿
就像我昨晚發文說的「利多就是利多，利空就是利空」，一定會反應，但有時候已經反應完，散戶不自知；或是只看眼前，卻不知時機未到、自憐自艾。
目前大方向沒變，一樣繼續朝目標邁進。
※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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