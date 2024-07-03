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00929月配息第一把交椅…一次配不好就被罵得要死！ 小師傅：像00878與00919一起被比較時

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

可憐啊，月月配的第一把交椅00929才一次配息配不好，就被罵得要死，還要被賣掉，真是翻臉跟翻書一樣快。平常都是資優生，考一次試考不好就被當成爛蘋果，配息0.18，殖利率也是10%以上啊，10%你還覺得不香嗎？

我想現在大家是瘋了，沒有超過11%以上的高股息就不是資優生了。現在各家ETF真的壓力山大。長期投資ETF真的不要這麼玻璃心，不然真的心理素質不好，碰上股災還得了啊，跌個兩三塊就可能受不了。

存高股息的理論上已經賺輸存市值型和正2的人了，千萬別再亂賣了。你的優勢就是穩健，加碼，不賣，長期持有，持續壯大配息，才能真正感受到財富自由。別人換檔，我們抱緊處理，上漲後或配高後就慶幸誰手上還有00929。

現在這個感覺就像00878當時遇到00919出現，大家就像瘋了一樣，馬上看到殖利率高的新貨色，就把原本表現也不錯的00878賣光光，全部轉換成00919。其實哦，兩個都很好，小朋友才做選擇，都買就好了。

如果真的為了少配了一點然後賣掉換去更高的，然後下個月929又配到0.22，那是不是又要跑回來？其實真的蠻沒意義的。我認真不贊同頻繁換股，效益真的沒有很好。好的標的為何不長期持有呢？複利加上長期持有，再加上槓桿真的會很強很強的。

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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