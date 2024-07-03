中國政策利多加持 陸股ETF有撐

國內首檔陸股高息ETF「中信中國高股息（00882）」已公告第一階段分配評價結果，現金收益分配公布日為7月12日，除息日為7月16日，股息將於8月9日入袋。中國信託投信表示，投資人得在7月15日前買進，即可參與領息。

00882為國內首檔陸股高息ETF，依據Bloomberg統計，00882自2021年2月上市至今年6月28日，規模竄升至417億元，受益人數也突破14萬人，無論是規模或受益人數均成長逾5倍；另00882將於8月5日起納入收益平準金機制，不受規模大小的稀釋干擾，穩定配息率。

中信中國高股息(00882)經理人葉松炫表示，今年3月中國大陸「兩會」訂下2024年及2025年GDP年增率5%目標，原先經濟學家預估要達到此目標相當不易，但隨著大陸公布今年第1季GDP年增率達5.3%，成長幅度優於市場預期，為實現全年經濟成長率目標打下基礎，且觀察製造業採購經理人指數（PMI）連續兩個月處於擴張區間，顯見大陸經濟正逐步好轉。

另在新國九條政策上路後，葉松炫說，此舉除鼓勵上市企業提高並穩定配息率，且從國營企業到民眾企業陸續開始增發股息，使港股高股息族群相對具吸引力，推升聚焦高股息成分股的陸股ETF一波走勢。

除了經濟復甦題材外，葉松炫認為，大陸近期陸續推出房產提振政策，再加上先前傳出考慮免除大陸內地的個人投資者申購港股的股利稅，若政策成功出籠，後續將有望為大陸經濟持續帶來復甦，且目前估值較其他主要市場來得有優勢，有助資金流向港股投資，可望帶動陸港股後市表現。