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陸股ETF有撐 可長抱

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

中共三中全會預計於15日至18日在北京召開，市場期待中國官方釋出利多政策。投信法人對陸股看法呈現多空分歧，看多者認為，中國經濟有復甦跡象，加上新國九條政策上路等政策面利多，陸股基金、ETF長線有機會表現。

日經亞洲報導，從近期中國國家主席習近平強調發展科技來看，預料三中全會將聚焦科技發展，及重申「新質生產力」的重要性。富邦投信也表示，這次三中全會主題為「研究進一步全面深入改革、推進中國式現代化問題」，結合中國目前總體經濟困境，不難猜出會議主軸將涵蓋技術創新、財政改革及進一步開放經濟等議題。市場目前期待相對保守，主因在於目前的中國情勢較難有突破性或開創性作為，不過屆時政策如能帶給市場意外驚喜，也許能刺激投資人加碼意願。

中信中國高股息經理人葉松炫表示，今年3月中國「兩會」訂下2024年及2025年GDP年增率5%目標，原先經濟學家預估達標不易，但隨中國公布第1季GDP年增率達5.3%，成長幅度優於市場預期，且觀察製造業採購經理人指數（PMI）連續兩個月處於擴張區間，顯見經濟正逐步好轉。

另在新國九條政策上路後，葉松炫認為，此舉鼓勵上市企業提高並穩定配息率，且從國營企業到民眾企業陸續開始增發股息，使港股高股息族群相對具吸引力，推升以高股息成分股為主題的陸股ETF走勢。

除經濟復甦、股利題材外，葉松炫認為，中國近期陸續推出房產提振政策，再加上先前傳出考慮免除內地個人投資者申購港股的股利稅，若政策成功出籠，後續將有望為中國經濟持續帶來復甦，且目前估值較其他主要市場來得有優勢，有助資金流向港股投資，可望帶動陸港股後市表現。若陸股表現好轉，有利陸股ETF除息行情。

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