債券ETF 除息秀來了

7月除息的ETF陸續公告配息資訊，不僅台股ETF預估配息受市場矚目，今年來買氣旺旺的債券ETF同樣受到關注。據統計，債券ETF除息在7月進入高峰期，多達28檔除息日落在16、19日兩天，單次殖利率最高可達1.74%。

據投信投顧公會與投信網站公告資訊，統計至昨（2）日，7月有多達28檔債券ETF除息，其中25檔在16日、三檔在19日，以昨日收盤股價推算單次殖利率，國泰投資級公司債（00725B）每單位將配發0.658元，殖利率達1.74%最高，國泰5Y+新興債、元大10年IG電能債分別為1.71％、1.55%分，分居第二、第三名，元大投資級公司債、國泰1-5Y非投等債也各有1.47%、1.41%，再來是群益投資級金融債、凱基新興債10+亦各有1.36%、1.35%。

7月配息債券殖利率前十名

在美國經濟維持穩健下，若通膨能持續保持趨緩回落態勢，聯準會在下半年採取預防性降息措施的可能性隨之提升。因應下半年有望迎接美國降息的環境，投信業者對投資人該布局哪種債券各有建議。

群益投信認為，從1995年與2019年兩次預防性降息期間主要債券表現來看，投資級公司因體質較佳，可同步掌握收益與財務體質等考量，故當利率走勢反轉時，優質企業債往往能率先受惠，期間漲勢勝過其他主要券種；建議布局群益ESG投等債20+ ，預估本次每股將配發金額0.084元，推薦原因在於成分債券鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上的債券，可從源頭提升配息能力。

凱基美國非投等債基金經理人鄭翰紘則認為，統計1984年至2023年的歷史數據，可以發現當美國S&P 500指數上漲的年度，從美國公債、美國投資等級債到美國非投資等級債，正報酬機率全數達87%以上；進一步細看各債種的平均報酬率，非投資等級債平均可繳出13.9%報酬，投資等級債9.2%，美國公債平均則有6.4%報酬；既然從過去歷史經驗得出非投資等級債報酬與美股表現高度正相關，看好美股後市情況下，就沒有看壞美國非投資等級債的理由。他建議，挑選5月2日掛牌上市以來首次配息的凱基美國非投等債，預計每受益權單位數配發0.102元。