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日股、投等債ETF 吸金

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

今（2024）年國內ETF投資市場百花齊放，帶動上一季ETF募集檔數更勝第1季，其中又以日股及投資等級債等主題最吸金。

根據統計，第2季募集報請成立的七檔ETF當中，以睽違近八年再有日股ETF募集的復華日本龍頭（00949）募得83億元最佳，其次則是中信優息投資級債76億元，同屬債券ETF的凱基美國非投等債則為24億元。

因行情屢創新高，台股仍是上一季ETF募集的主要戰場，檔數甚至更勝第1季，其中群益科技高息成長報請成立規模46億元最為突出，野村趨勢動能高息、兆豐電子高息等權、台新臺灣IC設計約在10多億元。

儘管募集金額不若第1季的盛況，野村趨勢動能高息、群益科技高息成長、台新臺灣IC設計在掛牌交易後，隨行情震盪走高、資金持續流入，最新規模與成立時金額相比，呈現翻倍成長。

回顧今年上半年亞股表現，據統計，台股加權指數漲幅達28.4%居冠，其次是日經225指數漲幅18.3%；復華日本龍頭ETF追蹤指數「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」同期間漲幅為25.9%，表現優於日股大盤。

受惠日股近期再度震盪走高，00949於7月1日掛牌首日開出紅盤，單日成交量達14萬多張，交投熱絡程度不輸熱門台股ETF。

復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示，日本經濟脫胎換骨，帶動日股多頭再起，加以近年資金集中於大型股的現象明顯，擁有護城河優勢的日本龍頭企業，將是日股多頭行情下的主要受惠標的，建議可逢低分批布局。

中信優息投資級債經理人呂紹儀指出，美國經濟雖維持溫和成長態勢，但成長幅度出現趨緩，加上6月聯準會點陣圖預估，今年降息1至2碼，且預估明年還有4碼降息幅度。

在市場等待美國通膨數據趨於緩和、聯準會政策轉向之際，投資等級債現階段仍維持較高的殖利率水準。

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