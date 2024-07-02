近一月最強台股ETF是它 00881搭上雙A題材

你投資的ETF夠有「積」嗎？隨著2024進入下半年，國泰投信表示，上半年台股在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等半導體類股帶領下股價一路衝高，目前市場對AI應用持正向看待，在AI高速成長背景下，股市長多格局不變。且下半年隨輝達超級晶片GB200、蘋果AI手機等題材陸續問世，將為台股挹注更多動能，迎向科技黃金時代。

國泰台灣5G+（00881）經理人蘇鼎宇表示，蘋果在6月中宣布「Apple Intelligence」時代來臨，AI手機將成為市場主流。現有機種僅15 PRO與15 PRO MAX支援AI晶片，若AI手機如期問世，有望帶動顯著的換機潮。

00881搭上AI浪潮，根據CMoney統計至7月2日，00881近一月含息價格漲幅達12.37%，為54檔台股ETF中最佳一檔，優於平均值的7.08%；以今年來看，漲幅達到42.76%（僅次於富邦科技（0052）的47.24），遠優於平均值的25.51%。

00881成分股重疊輝達、蘋果兩間科技巨頭近八成的台系供應商，包括台積電、鴻海、聯發科、廣達（2382）、台達電（2308）等，真正意義上做到投資一檔ETF，就能布局完整的台灣半導體市場，是投資AI+APPLE、雙A題材的的最佳選擇。

蘇鼎宇指出，台積電是00881的最大成分股，比重達31.6%，含「積」量適宜，不過高也不過低。基於2025年台積電2奈米先進製程將進入量產階段，台積電儼然成為未來AI軍備競賽的關鍵；目前在AI晶片代工市場中，台積電市占率就超過90%，也代表不論未來是誰拿下AI市場，台積電都能坐穩領導地位。

00881成分股不只台積電獨強，第二、三大成分股鴻海、聯發科表現也同樣驚艷；鴻海今年股價漲勢洶洶，加上企業基本面穩健，手中同樣握有輝達、蘋果訂單，5月營收達5,502億元，創下歷年同期新高。聯發科則預計在今年第4季推出最新旗艦晶片天璣9400，強打生成式AI功能，有望在AI手機市場再創另一高峰。