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跟進郭哲榮買美債！他00679B砸了500萬 網曝1最大風險

聯合新聞網／ 綜合報導
網友買進美債。 路透
網友買進美債。 路透

美國聯準會FED遲遲沒有調整利率，不過市場預期，下半年仍有望降息至少一碼。PTT網友看準美債利差，豪砸500萬買進00679B，加入分析師郭哲榮「哲哲」的行列，冀能賺到20萬元再退場。其他人則認爲他目標太小，也有人憂心，若是美國前總統川普當選，美債恐怕又要繼續跌。

一名網友在PTT發文表示，他砸下500萬買進00679B元大美債20年，買進主因就是便宜，因此決定加入「哲哲」的行列。他預估，今年美國若是不要再升息而是降息，那就有機會賺錢。他說，「現在價格非常低，買來配息也沒差，閒置的金錢總要有去處，不敢買台積電，也不敢買聯發科」，他規劃長期持有，目標賺進20萬元。

其他人則留言「你會贏」、「訊號來了，我跟」、「一次就買190張，真厲害」、「沒選股能力 看來看去只剩美債可買」、「當時也放了幾百萬求穩，但看到股市一直飆就想賣了」、「放長會賺，只是沒股票這麼會漲」、「美債送分題怎麼輸」、「美債現在只要溢價不要太高都是好標的」。

不過也有人質疑目標太低，留言「長期持有然後賺20萬就退場？這長期也稍嫌短了」、「20萬放一年配息就有了」、「哲哲目標沒有這麼少」、「長期持有然後賺20萬退場？這邏輯真的讓人想笑」，也有人說「怎麼會想買，川普當選機率大，他會讓美債繼續跌」、「就怕川普上去搞的通膨又壓不下來，債就還得跌」。

00679B元大美債20年 00687B國泰20年美債 PTT 川普 美國 通膨

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