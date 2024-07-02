快訊

剛清完又坍！蘇花公路土石渲洩畫面曝光 延至明下午搶通

雨彈升級！新北市雷雨續炸1小時 16縣市豪大雨特報下到晚上

被控性侵未成年少女！黃子佼出庭日神隱律師代請假 檢擇日再傳

7月配息率最高的月月配債券ETF是它！00945B 年化配息率上看8%

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
凱基投信旗下凱基美國非投等債（00945B）5月2日掛牌上市以來的首次配息，預計每受益權單位數配發0.102元，以2日收盤價15.17元估算，單月配息殖利率為0.67%，為六檔月月配債券ETF配息率最高一檔。示意圖／ingimage
凱基投信旗下凱基美國非投等債（00945B）5月2日掛牌上市以來的首次配息，預計每受益權單位數配發0.102元，以2日收盤價15.17元估算，單月配息殖利率為0.67%，為六檔月月配債券ETF配息率最高一檔。示意圖／ingimage

凱基投信旗下凱基美國非投等債（00945B）5月2日掛牌上市以來的首次配息，預計每受益權單位數配發0.102元，以2日收盤價15.17元估算，單月配息殖利率為0.67%，為六檔月月配債券ETF配息率最高一檔。推估年化配息殖利率有望來到8.04%，除息日訂於7月16日，有意參加本次除息的投資人，7月15日為最後買進日。

統計1984年至2023年的歷史數據，可以發現當美國S&P 500指數上漲的年度，從美國公債、美國投資等級債到美國非投資等級債，正報酬機率全數達87%以上，其中非投資等級債在三大類債券資產中的正報酬機率最引人注目。進一步細看各債種的平均報酬率，非投資等級債平均可繳出13.9%報酬，投資等級債9.2%，美國公債平均則有6.4%報酬，顯示股市多頭期間，非投資等級債多半也都會有好表現。

00945B經理人鄭翰紘表示，既然從過去歷史經驗得出非投資等級債報酬與美股表現高度正相關，看好美股後市的情況下，就沒有看壞美國非投資等級債的理由。鄭翰紘說明，美國失業率處於歷史相對低檔，勞動參與率上升，非農職位空缺數下滑，代表薪資再增長可能性不高，製造業PMI雖再度回到榮枯線50以下，但企業獲利成長持續上修，代表景氣溫和擴張。綜合總體經濟、勞動市場、通膨數據以及企業獲利表現，可以合理推估，美國經濟有較高機率軟著陸，市場也持正向反應，風險情緒可望持續向好的情況下，非投資等級債可望與美股同步有亮眼表現。

00950B為全台首檔月配息美國非投等債ETF，追蹤的指數剔除CCC等級的低評級債券，更鎖定固定票息利率4%以上的債券，為投資人實現降低違約風險的同時兼顧債息收益。選債機制優化的結果，00945B截至6月28日為止，143檔成分債合力貢獻7.26%的票面利率，殖利率來到7.20%，有收益需求的投資人，可列入美國聯準會降息之前的鎖利選項，並與鎖定涵蓋美國市場的股票ETF合組攻守兼備的資產配置，雙向參與下半年市場行情。

資料來源：Bloomberg；各債券均使用美國債券，且均為彭博債券指數。報酬統計使用月底資料計算。資料日期：1984/12/31 – 2023/12/31。
資料來源：Bloomberg；各債券均使用美國債券，且均為彭博債券指數。報酬統計使用月底資料計算。資料日期：1984/12/31 – 2023/12/31。

美國公債

延伸閱讀

00934績效36％、年化殖利率19%...15日最後買進！股魚：高股息有史以來最高

Fed 鷹鴿訊號交錯 凱基00945B首次配息進場

00934首配0.33元…年化配息率19.4％！ 專家：ETF熱潮…台股大跌就有大筆投信資金進場

ETF除息旺季…18檔上秀 元大台灣50擬配1元

相關新聞

大盤跌…00944卻逆勢創新高！ 死忠股迷：跟00935「絕配」要什麼有什麼

今天台股下跌180點，00944逆勢上漲創新高！

台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

台股一舉突破23000點，當初的2萬點，現在看起來又變成了相對低點，一高還有一高高，我相信一高高後還會有一高高高，今天有滿多事要聊的，不過還是先回顧一下我的個人操作。

7月配息率最高的月月配債券ETF是它！00945B 年化配息率上看8%

凱基投信旗下凱基美國非投等債（00945B）5月2日掛牌上市以來的首次配息，預計每受益權單位數配發0.102元，以2日收...

00934首配0.33元…4點「潛在危機」要注意！ 老牛：若溢價太高先緩緩

由於00934配息數據看起來「太美麗」，所以老牛還是要提醒大家有4點潛在危機...

0056配1.07元、最後上車7月15日！女子「加薪1萬6」：糧倉充足、希望加碼

0056本次配息出爐啦！初次公告為1.07，本來心裡預設應該差不多1吧，所以六月初震盪時補到15張準備參加除息，結果配出1.07元，八月可以加薪16050了。

0050上半年績效39.8%、遠超大盤29.52% 存股達人：下半年持續投入市值型

2024年上半年正式結束，本文簡單分享上半年的投資心得。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。