7月配息率最高的月月配債券ETF是它！00945B 年化配息率上看8%

凱基投信旗下凱基美國非投等債（00945B）5月2日掛牌上市以來的首次配息，預計每受益權單位數配發0.102元，以2日收盤價15.17元估算，單月配息殖利率為0.67%，為六檔月月配債券ETF配息率最高一檔。推估年化配息殖利率有望來到8.04%，除息日訂於7月16日，有意參加本次除息的投資人，7月15日為最後買進日。

統計1984年至2023年的歷史數據，可以發現當美國S&P 500指數上漲的年度，從美國公債、美國投資等級債到美國非投資等級債，正報酬機率全數達87%以上，其中非投資等級債在三大類債券資產中的正報酬機率最引人注目。進一步細看各債種的平均報酬率，非投資等級債平均可繳出13.9%報酬，投資等級債9.2%，美國公債平均則有6.4%報酬，顯示股市多頭期間，非投資等級債多半也都會有好表現。

00945B經理人鄭翰紘表示，既然從過去歷史經驗得出非投資等級債報酬與美股表現高度正相關，看好美股後市的情況下，就沒有看壞美國非投資等級債的理由。鄭翰紘說明，美國失業率處於歷史相對低檔，勞動參與率上升，非農職位空缺數下滑，代表薪資再增長可能性不高，製造業PMI雖再度回到榮枯線50以下，但企業獲利成長持續上修，代表景氣溫和擴張。綜合總體經濟、勞動市場、通膨數據以及企業獲利表現，可以合理推估，美國經濟有較高機率軟著陸，市場也持正向反應，風險情緒可望持續向好的情況下，非投資等級債可望與美股同步有亮眼表現。