大盤跌…00944卻逆勢創新高！ 死忠股迷：跟00935「絕配」要什麼有什麼
【股市爆料同學會．徐永利-一生只愛944】
今天台股下跌180點，00944逆勢上漲創新高！
今天944表現強勁的原因，主要是50檔成分股當中，上漲家數甚至＞下跌家數，其中還有2檔漲停板。
昨天944公布首次配息數字，每單位配0.058，很多人說爛。但不要忘記了，月配息ETF不過是把一年要配給你的股息分成12次，單次數字高低根本不重要，關鍵還是ETF會不會漲。
版主好幾次強調，944沒有台積電、沒有鴻海也沒有聯發科，遇到漲權值股的拉積盤表現當然會落後。
但是權值股漲累了終究要休息，一旦權值股進入休息階段，就換944表現了。
所以聰明人，除了買944以外，還會搭配1檔科技屬性的ETF，漲權值股你有科技ETF，科技股休息你還有944，這樣就能2邊賺！最佳組合就是00935+00944，堪稱絕配，要什麼有什麼。
※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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