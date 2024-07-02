0056配1.07元、最後上車7月15日！女子「加薪1萬6」：糧倉充足、希望加碼
0056本次配息出爐啦！初次公告為1.07，本來心裡預設應該差不多1吧，所以六月初震盪時補到15張準備參加除息，結果配出1.07元，八月可以加薪16050了。
今年以來的累積配息已經超越去年一整年的金額，因為今年大漲的關係，收益平準金跟資本損益平準金都增加，配息的糧倉還很充足，完全不需要擔心。
另外六月也完成了更換成分股的動作，
新增：中租-KY、台勝科、新唐、東陽、裕融
刪除：友達、貿聯-KY、台塑、興富發、南電
本次不知道會不加碼，有的話會再提前公布。
最後買進日：113年7月15日
除息日：113年7月16日
配息日：113年8月9日
※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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