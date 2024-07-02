快訊

台灣寶可夢中心7月推「7款防水新品」！還有2款絕版品重新開賣網嗨翻

記得帶傘！大雷雨轟炸北北桃 16縣市大雨特報恐下到晚上

2025年遊日必看！他貼心製「台日友好行事曆」 不怕強碰黃金周塞到哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00934首配0.33元…4點「潛在危機」要注意！ 老牛：若溢價太高先緩緩

聯合新聞網／ 股海老牛
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

中信成長高股息（00934）首次配息0.33元，年化配息率高達19％；由於00934前年就掛牌上市，經歷了長達8個月的時間累積出來的資本利得和股利，一次發放，時間多累積的底也就相對多。

股海老牛提醒投資人，投信官網可以查看ETF的預計淨值，買進前建議投資人可以先前查看，溢價在1%內較為合理，超過就是買貴了，往後淨值收斂時，賠錢機率相當高。

去年11月掛牌的中信成長高股息（00934）迎來首度配息，7/1日公告第一階段分配評價結果，預估將配發0.33元；以7/1日收盤價20.62換算，單次殖利率1.6％、年化配息率達19.2％，逼近兩成水準。

由於配息數據看起來「太美麗」，所以老牛還是要提醒大家有4點潛在危機：

1.恐大幅溢價

其實近期也有一例：6月時台新永續高息中小（00936）公布單次配出高額股利，使得想領高息的投資人瘋狂搶入，成交量大幅增加；而造成大幅溢價一度高達近7%，等同於是買貴了。而不到一個月前的00936劇情，有可能會在00934身上再發生一次。所以在老牛建議買入前，還是比對一下00934目前的淨值，如果溢價太高，還是慎之慎之。

2.下次配息數字不一定還是這麼高

單次配出0.33元，對照00934的淨值組成，的確是沒有問題的。但年化配息率高達19.2%，實在是有點誇張，用常理來判斷都會知道，不太可能是能長久發出來的。由於00934是屬於每月配息的ETF，可以再觀察1~2次配息情況。

3.此次尚未有收益平準金機制

另外00934目前是沒有「收益平準金」機制，也就是說可能會碰到一個狀況，就是在除息前夕的大量申購，而導致股息被稀釋的問題。不過針對這個狀況，00934即將在8月5日開始實施收益平準金機制，下個月開始應該就可以避免掉股息被稀釋，提供給投資人相對穩定的配息來源。

4.配息多相對填息也會較困難

高股息ETF就要高配息也要能夠填息呀！一次配息這麼多，填息的難度也就增加了。

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00934中信成長高股息ETF 00936台新臺灣永續高息中小型ETF 收益平準金 淨值 溢價

延伸閱讀

買1張00929等於每月中一張200元發票！ 達人「加薪15.2K」：既開心又懊悔

00934績效36％、年化殖利率19%...15日最後買進！股魚：高股息有史以來最高

中信金、富邦金、國泰金、元大金…總市值6941.1萬！ 肥羊：多頭年風口上誰都飛上天

0056配1.07元、最後上車7月15日！女子「加薪1萬6」：糧倉充足、希望加碼

相關新聞

大盤跌…00944卻逆勢創新高！ 死忠股迷：跟00935「絕配」要什麼有什麼

今天台股下跌180點，00944逆勢上漲創新高！

00934首配0.33元…4點「潛在危機」要注意！ 老牛：若溢價太高先緩緩

由於00934配息數據看起來「太美麗」，所以老牛還是要提醒大家有4點潛在危機...

0056配1.07元、最後上車7月15日！女子「加薪1萬6」：糧倉充足、希望加碼

0056本次配息出爐啦！初次公告為1.07，本來心裡預設應該差不多1吧，所以六月初震盪時補到15張準備參加除息，結果配出1.07元，八月可以加薪16050了。

0050上半年績效39.8%、遠超大盤29.52% 存股達人：下半年持續投入市值型

2024年上半年正式結束，本文簡單分享上半年的投資心得。

台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

台股一舉突破23000點，當初的2萬點，現在看起來又變成了相對低點，一高還有一高高，我相信一高高後還會有一高高高，今天有滿多事要聊的，不過還是先回顧一下我的個人操作。

00934績效36％、年化殖利率19%...15日最後買進！股魚：高股息有史以來最高

今年以來年化殖利率10％，幾乎都變成高股息標配，那我來告訴你一個重磅消息，00934首次配息年化殖利率高達19％。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。