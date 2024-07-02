00934首配0.33元…4點「潛在危機」要注意！ 老牛：若溢價太高先緩緩

中信成長高股息（00934）首次配息0.33元，年化配息率高達19％；由於00934前年就掛牌上市，經歷了長達8個月的時間累積出來的資本利得和股利，一次發放，時間多累積的底也就相對多。

股海老牛提醒投資人，投信官網可以查看ETF的預計淨值，買進前建議投資人可以先前查看，溢價在1%內較為合理，超過就是買貴了，往後淨值收斂時，賠錢機率相當高。

去年11月掛牌的中信成長高股息（00934）迎來首度配息，7/1日公告第一階段分配評價結果，預估將配發0.33元；以7/1日收盤價20.62換算，單次殖利率1.6％、年化配息率達19.2％，逼近兩成水準。

由於配息數據看起來「太美麗」，所以老牛還是要提醒大家有4點潛在危機：

1.恐大幅溢價

其實近期也有一例：6月時台新永續高息中小（00936）公布單次配出高額股利，使得想領高息的投資人瘋狂搶入，成交量大幅增加；而造成大幅溢價一度高達近7%，等同於是買貴了。而不到一個月前的00936劇情，有可能會在00934身上再發生一次。所以在老牛建議買入前，還是比對一下00934目前的淨值，如果溢價太高，還是慎之慎之。

2.下次配息數字不一定還是這麼高

單次配出0.33元，對照00934的淨值組成，的確是沒有問題的。但年化配息率高達19.2%，實在是有點誇張，用常理來判斷都會知道，不太可能是能長久發出來的。由於00934是屬於每月配息的ETF，可以再觀察1~2次配息情況。

3.此次尚未有收益平準金機制

另外00934目前是沒有「收益平準金」機制，也就是說可能會碰到一個狀況，就是在除息前夕的大量申購，而導致股息被稀釋的問題。不過針對這個狀況，00934即將在8月5日開始實施收益平準金機制，下個月開始應該就可以避免掉股息被稀釋，提供給投資人相對穩定的配息來源。

4.配息多相對填息也會較困難

高股息ETF就要高配息也要能夠填息呀！一次配息這麼多，填息的難度也就增加了。

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