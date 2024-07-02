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0050上半年績效39.8%、遠超大盤29.52% 存股達人：下半年持續投入市值型

聯合新聞網／ 存股方程式
2024上半年已過，許多投資人在股市賺得眉開眼笑。台股示意圖／中央社
2024上半年已過，許多投資人在股市賺得眉開眼笑。台股示意圖／中央社

2024年上半年正式結束，本文簡單分享上半年的投資心得。

2024年下半年今天正式展開，目前為止台股與美股持續多頭走勢，上半年只要選股能力不是太差或乾脆投資ETF，安穩待在市場的投資人想必都是眉開眼笑。

回顧上半年投資績效，大盤含息報酬率約29.52%，市值型ETF元老0050的績效高達39.87%、冷門的00905績效也是令人驚艷的37.27%，雙雙領先大盤。不需眼花撩亂的選股策略、不需主動擇時進出，上半年穩健投資0050或00905就能取得37%以上的報酬率。投資股市，常常功課做的多卻未必能有超額報酬，愈是簡單的策略往往愈有效。

版主今年上半年的投資報酬率大約17%，遠遠落後大盤。開始存股頭幾年，毫無定見的版主也是跟著買金融股，後續又買了一些主打領息的固定收益型ETF，這兩種產品成了降低版主投資報酬率的拖油瓶。

版主庫存的金融股陸續於2015～2019年之間建倉，因為成本相當低，也就暫時放著領息不予處理。

2020年起專注於投資ETF，一開始也是迷戀高息型ETF，渴望打造強大穩定的現金流，隨著投資經驗增加，後續專注台股與美股的市值型產品，投資績效顯著提升。如果版主沒有改變觀念、如果過去10年只知道買金融股，現在的投資績效勢必遠遠落後大盤。

2019～2020年，版主基於調整資產組合，陸續出清幾檔傳產股與金融股，資金轉進ETF。目前庫存的個股僅剩金融股，暫時沒有賣出換股的規劃。

AI題材爆發，以科技股為主的台股肯定持續受惠，今年下半年版主會持續投入市值型ETF；版主也持續看好往後數年台股的發展，因此不只今年下半年，未來數年版主都會持續定期投資市值型ETF。

美國做為全球經濟火車頭，美股科技巨頭應會持續統治全球科技發展，版主也會持續定期投資美股與美國科技巨頭。

版主有什麼特殊的進出策略嗎？這個問題每隔幾天就會有人問。長期往上的市場與標的，版主只進不出，台股與美股就是屬於這樣的市場；版主也沒有特殊操作策略，不論股價高低漲跌，就是固定每星期二進場買，跌破月線與季線則小幅量力加碼。

停利與停損從來不是版主賣股的考量，版主只有三種情況會賣股：現實生活急需用錢、調整資產組合、標的結構性崩壞（ETF沒這個問題）。選擇投資ETF，就是選擇簡單的投資策略，沒必要把投資ETF複雜化。

版主致力於執行自己寫好的「存股方程式」，這「存股方程式」一點都不花俏，但進入股市至今，很滿意投資績效，股票資產市值與每年領取的股利都穩定增加。版主會堅定執行「存股方程式」，相信再過10年，一定可以開心享受投資果實。

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