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00934績效36％、年化殖利率19%...15日最後買進！股魚：高股息有史以來最高

聯合新聞網／ 股魚
00934績效驚人。股市示意圖／聯合報系資料照
00934績效驚人。股市示意圖／聯合報系資料照

今年以來年化殖利率10％，幾乎都變成高股息標配，那我來告訴你一個重磅消息，00934首次配息年化殖利率高達19％。

這數字一出應該驚呆不少人，若掀起搶購熱潮一點也不讓人意外，畢竟誰不愛高殖利率呢？

近年發行高股息ETF似乎都有悲情的宿命感，上市發行後都陷入破發命運中，但可不是每一檔都這樣的啦。具備雙策略因子的00934，從一發行就從未破發過，目前股價已站穩20元大關，上市不到一年時間就交出36％的亮眼績效。

而近期這檔產品又帶來兩個重磅訊息，直擊投資人的內心深處，聽我詳細說來。

重磅消息一：首次配息年化殖利率19%

中信投信已公告首次配息將配0.33元，暴力換算年化殖利率有可怕的19%，最晚在7月15日前買進就能參與配息，這應該是所有高股息ETF當中，有史以來年化殖利率最高的一檔。

重磅消息二：加入平準金機制

要知道00934發行時，正好遇上平準金運用檢討時期，導致一開始沒有納入該機制，但現在各位不用擔心，它（平準金）回來囉，即將於8月5日生效。

有了它那月月配機制就會更加穩定，也就更符合我們對於穩健現金流的期待。

而且啊，00934在Q2換股後，讓人不禁感嘆真的換的漂亮啊，手握現在市場最熱的題材，例如：AI半導體題材（聯發科、世界先進、日月光）、熱度爆表5％高殖利率營建股（國產、華固、永信建）、降息循環受惠金融股（京城銀、國票金、遠東銀）。

還自己選股追題材幹嘛啊！買這一檔就通通搞定，要題材有題材、要殖利率有殖利率、要未來有未來。什麼都不用煩惱，安心當個投資人，專注在累積單位數就好其他的就交給00934幫你搞定啦！

（備註說明：年化殖利率=「單月配息率*12」計算所得）

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲股魚授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00934中信成長高股息ETF

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