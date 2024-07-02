快訊

小學生未讓博愛座！老年乘客拿手機直接拍臉 路人看不下去插手了

大陸品牌汽車即將滿街跑？新市場恐引爆價格混戰

權力使人現形！英國最年輕首相 為何一敗塗地？

Fed 鷹鴿訊號交錯 凱基00945B首次配息進場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
S&P500上漲年度：債券平均報酬率（資料來源：Bloomberg；資料日期：1984/12/31 – 2023/12/31。）
S&P500上漲年度：債券平均報酬率（資料來源：Bloomberg；資料日期：1984/12/31 – 2023/12/31。）

凱基投信公告旗下凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金（00945B）5月2日掛牌上市以來的首次配息，預計每受益權單位數配發0.102元，除息日訂於7月16日，有意參加本次除息的投資人，7月15日為最後買進日。

統計1984年至2023年的歷史數據，可以發現當美國S&P 500指數上漲的年度，從美國公債、美國投資等級債到美國非投資等級債，正報酬機率全數達87%以上，其中，非投資等級債在三大類債券資產中的正報酬機率最引人注目。進一步細看各債種的平均報酬率，非投資等級債平均可繳出13.9%報酬，投資等級債9.2%，美國公債平均則有6.4%報酬，顯示股市多頭期間，非投資等級債多半也都會有好表現。

凱基美國非投等債(00945B)基金經理人鄭翰紘表示，既然從過去歷史經驗得出非投資等級債報酬與美股表現高度正相關，看好美股後市的情況下，就沒有看壞美國非投資等級債的理由。鄭翰紘說明，美國失業率處於歷史相對低檔，勞動參與率上升，非農職位空缺數下滑，代表薪資再增長可能性不高，製造業PMI雖再度回到榮枯線50以下，但企業獲利成長持續上修，代表景氣溫和擴張。綜合總體經濟、勞動市場、通膨數據以及企業獲利表現，可以合理推估，美國經濟有較高機率軟著陸，市場也持正向反應，風險情緒可望持續向好的情況下，非投資等級債可望與美股同步有亮眼表現。

00950B為全台首檔月配息美國非投等債ETF，追蹤的指數剔除CCC等級的低評級債券，更鎖定固定票息利率4%以上的債券，為投資人實現降低違約風險的同時兼顧債息收益。選債機制優化的結果，00945B截至6月28日為止，143檔成分債合力貢獻7.26%的票面利率，殖利率來到7.20%，有收益需求的投資人，可列入美國聯準會降息之前的鎖利選項，並與鎖定涵蓋美國市場的股票ETF合組攻守兼備的資產配置，雙向參與下半年市場行情。

美國公債

延伸閱讀

神預測9屆總統大選！美專家再斷言「拜登勝選」 籲民主黨勿換帥理由曝

美最高法院部分豁免川普 拜登批危險先例：我有異議

替老闆辯護！布林肯讚拜登：任內提升美國領導力信心

美國第一夫人挺拜登「繼續戰鬥」共和黨批：虐待老人

相關新聞

0056配1.07元、最後上車7月15日！女子「加薪1萬6」：糧倉充足、希望加碼

0056本次配息出爐啦！初次公告為1.07，本來心裡預設應該差不多1吧，所以六月初震盪時補到15張準備參加除息，結果配出1.07元，八月可以加薪16050了。

0050上半年績效39.8%、遠超大盤29.52% 存股達人：下半年持續投入市值型

2024年上半年正式結束，本文簡單分享上半年的投資心得。

00934績效36％、年化殖利率19%...15日最後買進！股魚：高股息有史以來最高

今年以來年化殖利率10％，幾乎都變成高股息標配，那我來告訴你一個重磅消息，00934首次配息年化殖利率高達19％。

00934配0.33元「左手換右手」開心啥？ 專家：配少又被說「高股息變迷你息」

中信成長高息（00934）本月即將進行第一次配息，每單位宣告配發0.33元，年化殖利率直接衝上19.2%，毫無疑問坐穩本月殖利率王。

00934首配0.33元…年化配息率19.4％！ 專家：ETF熱潮…台股大跌就有大筆投信資金進場

00934宣布首次月配息0.33元，換算之後年化配息率高達19.4%（以6/28收盤20.38元計算），創國內ETF史上年化配息率最高，真的是配息之王！未來也會吸引更多資金湧進ETF。

台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

台股一舉突破23000點，當初的2萬點，現在看起來又變成了相對低點，一高還有一高高，我相信一高高後還會有一高高高，今天有滿多事要聊的，不過還是先回顧一下我的個人操作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。