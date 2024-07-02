00934配0.33元「左手換右手」開心啥？ 專家：配少又被說「高股息變迷你息」

中信成長高息（00934）本月即將進行第一次配息，每單位宣告配發0.33元，年化殖利率直接衝上19.2%，毫無疑問坐穩本月殖利率王。

看到這麼大方的數字，一派人馬上質疑，這不過是「左手換右手」，有什麼好開心？ 不過要是配的少了，那肯定湧入另一派質疑，例如「高股息變迷你息」，或是「廣告不實」。

總之，配多配少都有人不滿意，而且我發現，不滿意的投資人當中，大概率一張都沒買，這是我潛入各大自救會幾個月來的心得。

我的看法，無論是左手配右手，還是左腳配右腳，只要ETF價格會漲，配息在及格線（5%）以上，作為長期投入其實問題沒太大問題。

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