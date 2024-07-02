00934首配0.33元…年化配息率19.4％！ 專家：ETF熱潮…台股大跌就有大筆投信資金進場

中信成長高股息（00934）宣布年化配息率將近20%！

00934宣布首次月配息0.33元，換算之後年化配息率高達19.4%（以6/28收盤20.38元計算），創國內ETF史上年化配息率最高，真的是配息之王！未來也會吸引更多資金湧進ETF。

直雲不斷地強調因為這兩年台股的ETF的熱潮，原本不太投資人開始大舉買進ETF，導致投信的資金居然可以跟外資對抗，以前只要外資期貨做空，就算美股大漲台股還是直接被外資打躺在地上，但是現在可以發現只要台股大跌，那天就有大筆的投信資金進場，這就是ETF的加碼資金，然後外資就被軋空軋到宇宙去！

其實台灣是很富有的國家，ETF的競爭配息現象會讓越來越多散戶投資ETF，有這些資金台股還可以漲更多更快，我認為台股是可以跟美股媲美的全球最強股市！

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