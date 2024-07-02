上半年ETF績效出爐！006208小勝0050、00915成高股息冠軍、新黑馬00927暴衝

上半年度ETF的績效來囉！加權含息報酬漲幅29.52%，你今年持股的績效有打敗大盤嗎？而權值股台積電（2330）更上漲373元，漲幅高達64%，表現相當驚人。

高股息方面，凱基優選高股息30（00915）依舊以28.47%的表現脫穎而出，贏過眾多高股息ETF。

不過，6月的表現就稍微黯淡一些，整體績效略遜於大盤加權含息1%。就以高股息ETF，其實也很優異了，績效、股利通通兼具。

另外，以聚焦台灣半導體產業的高股息ETF-群益台灣半導體（00927）收益，本月表現突飛猛進，上個月在高股息中排行第5名（排除台積電跟大盤加權），本月直接衝到第2名，半年年漲幅25.16%。7月即將迎來本年的第3次除息，上季每單位配發0.4元，本季的表現預計在7月1日公告，期待他的精采表現囉！

新生代中的統一台灣高息動能（00939），本月有稍微上漲了一些，但整體來說，還屬於破發的狀況，00939加油！而他也預計在7月月中公告配息金額，有投資00939的朋友，可以關注他首次的表現。

講完高股息，來說說市值型ETF。

富邦台50（006208）因持有過半比例的台積電，故半年年度績效直接來到41%，大勝大盤呀！稀飯從70多元定期定額，一路看著他長大，真感動（默默流淚）。

同樣追蹤台灣50指數的元大台灣50（0050），今年的績效略遜於006208，但仍有接近4成的績效。

台積電爆發的一年，對於有設定權重限制的國泰台灣領袖50（00922）、群益台灣ESG低碳50（00923）就稍顯不吃香，績效約31%~33%，小贏大盤加權含息。

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