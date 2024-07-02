00929配0.18元「沒毛病還是配得非常好」！ 存股哥：年化10.2％有什麼好苛求的？

00929公告本次月配每股0.18元，對於這個數字我覺得沒毛病還是配得非常好。如果以股價21來看，配0.18等於年化殖利率約10.2%，一年給你10.2%還有什麼好苛求的？

這一年來高股息ETF開始大爆配，動輒10%的年化殖利率都不是什麼稀奇的事，甚至沒有8%都還擠不上第一梯隊，像我這麼愛買高股息的存股人，也認為不要去期待每年10%殖利率是個常態趨勢。

過去買高股息時我預期6%-7%就已經很不錯了，7%以上到8%都是額外賺到的，但近2年的高股息ETF大亂鬥，也讓市場競爭越來越激烈，為了迎合市場及投資人的需要，才有殖利率越來越高的情形。

我認為這樣是好事，有競爭才有進步，券商推出更多優秀的高股息ETF，我們也才有更多的選擇，一切都回歸於市場機制，好的標的絕對經得起時間的考驗。

「無恃其不來，恃吾有以待也」，各位有無想過未來有一天高股息EFT要是回歸到6%-7%的殖利率，你要如何應對呢？覺得這個爛那個爛然後出清？或者是秉持著莫忘初衷的精神堅持到底？

巔峰誕生虛假的擁護、黃昏見證真正的信徒，我想也只有真正面對逆境時，才知道自己對於存股的信念是不是真的，至於我，你懂的，一路走來始終如一，我是一定會死存到底的。

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