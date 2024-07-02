7月熱門ETF配息一次看！00934年化殖利率19%、0050配1元、00735爆冷配2.73

上禮拜了解了幾檔熱門ETF元大台灣價值高息（00940）、元大高股息（0056）的最新配息公告後，讓我們來看看其餘ETF本月的表現如何吧？

首先是中信成長高股息（00934）。雖然上週五已經偷跑公告了配息金額0.2元，但今天才正式公告其「預估」配發金額，首次配發0.33元，單月殖利率約1.6%。換算成年化殖利率高達19%，再次創下月配息ETF的新高。

不過，稀飯要提醒大家，由於00934是掛牌8個月後的首次分配，可能這次配發拿了較多的資本利得來補足，要持續配發0.33元，稀飯認為是有挑戰的。因此，不要為了領息而追高，避免被套牢，這樣會本末倒置。

再來看看上個月的風雲人物-台新永續高息中小（00936）。這個月預估每單位配發0.16元，相比上個月的0.25元，差距不小呀！不過，0.16元的表現依舊優秀，單月殖利率約0.86%，年化殖利率仍有10%，只是可能會讓部分投資人感到失望。

接下來是復華台灣科技優息（00929）。本來大家都在期待它會加碼，但結果卻減少了0.02元，本月預估配發0.18元，單月殖利率與00936相同，均為0.86%。這是有特別計算過的嗎？（結果沒多久，新北就開始下雨了，好像感受到我的難過了呢？）

雙月配息的永豐ESG低碳高息（00930），本次預估配發0.36元，與上次加碼的金額一致，雙月殖利率約為1.34%，依舊表現優秀。

季配息的群益台灣半導體收益（00927），本季預估每單位配發0.64元，單季殖利率上看3%。

群益真的很大方，特別是以半導體為核心產業卻能配發如此高的股息，相較之下，其他半導體ETF新光臺灣半導體30（00904）和富邦台灣半導體（00892）在高股息方面就顯得遜色了，前者本季配發0.1元，後者半年配發0.144元。󠀠

接下來看看其他半年配息的ETF。

作為兩大市值型龍頭的ETF，元大台灣50（0050）及富邦台50（006208）的表現如何？0050配發1元、006208配發0.783元，半年殖利率都不到2%。

同樣是市值型的富邦公司治理（00692），預估配發0.415元，半年殖利率約0.94%。市值型ETF並不訴求高股息，而是市值的成長。

今年台積電、鴻海及聯發科三大權值股的成長，也讓市值型ETF受益不少，這三檔上半年績效都有打贏大盤。

令人驚訝的是國泰臺韓科技（00735），後半年預估配發2.73元，半年殖利率約為7%，加上上半年配發的1.1元，年化殖利率接近10%。討論度比較沒這麼高，這檔ETF主要是投資台灣和韓國的科技股，其成分股包含台積電和三星電子。󠀠

最後是債券型ETF，國泰10Y+金融債（00933B）和群益ESG投等債20+（00937B）各維持上個月的表現，配發0.072元及0.084元。

元大投資級公司債（00720B）本季配發0.52元，國泰投資級公司債（00725B）本季配發0.658元。󠀠

這就是本次ETF配息公告的整理，稀飯希望大家在投資時都能謹慎考慮，避免因為追求高息而陷入投資風險。󠀠

因為篇幅關係，稀飯實在很難一檔一檔仔細介紹，若大家有特別想瞭解某一檔，可以跟稀飯許願，下次就有機會跟大家做更詳細的介紹囉！

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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