台股ETF受益人870萬續創18周新高 00919周增3萬人最旺

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加139,255人，來到8,700,810人為連續18周創新高。進一步觀察，上周台股ETF中受益人增加的有45檔，其中剛除息的群益台灣精選高息ETF（00919）一周增加30,077人奪下人氣王。市場法人表示，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，投資人可趁台股高檔拉回，以及ETF除息後的便宜價，把握逢低分批進場中長線布局機會。

財富管理業者表示，00919在6月24日除息後的便宜價吸引不少中長線投資人進場，雖然受大盤震盪影響，00919目前仍貼息，不過，從過去四次配息紀錄來看，00919的確配出滿足投資人的息率，且今年以來含息報酬率也超過兩成表現出色，堪稱息利雙收人氣王，此外，以過去四次次次填息的紀錄，還是讓投資人對其有信心未來填息表現，因此趁除息後的甜甜價投資人紛紛逢低布局。

進一步分析00919受歡迎的關鍵，在於成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一而非預估或歷史股利，精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的行情股，另外，也重視企業的獲利成長率，因為一家公司每股獲利(EPS)持續成長，才能配得出高股利，這樣的公司配息後，還有填息機會，不用過度擔心股價修正風險。

理財達人指出，整體來看，區域政治風險並未影響國際股市強勢表現，美國、中國與歐洲經濟體逐漸復甦，雖緩慢但帶動了資金潮，目前台股與S＆P 500都處歷史相對評價高位置，但因觀察台股企業獲利目前仍為持續上揚、2024年年增率為27%，因此仍無礙長線多頭，預期指數仍為偏多行情，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔可採取逢低買進策略