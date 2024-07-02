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這檔含「輝」概念 ETF 將配息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近期洲際半導體指數與相關指數漲跌幅(資料來源：彭博資訊，兆豐投信整理)
近期洲際半導體指數與相關指數漲跌幅(資料來源：彭博資訊，兆豐投信整理)

現階段金融市場走勢面臨通膨下滑、利率趨緩等議題，通常也較利於股票資產表現，特別是近期高運算科技掀起旋風，吸引買盤進場。兆豐投信表示，AI 供應鏈趨勢帶動高運算科技類股走勢向上，如輝達等 AI 概念股有機會帶領全球新產業革命，建議趁勢掌握含「輝」概念的投資題材或 ETF，將有助擴大資產累積的空間。

兆豐洲際半導體 ETF 證券投資信託基金（00911）今（2024）年7月1日公告第一階段收益分配評價結果：00911 除息交易日為7月17日，最後買進日為7月16日，預計收益分配發放日為8月13日，對於希望納入含「輝」概念投資題材或參與7月 ETF 除息機會的投資人，可把握這次00911的首次配息機會。

兆豐洲際半導體研究團隊指出，00911所追蹤指數為「洲際半導體指數（ICE Semiconductor Index）」，受惠半導體景氣回升，科技股迎來復甦週期，加上 AI 產業投資熱潮強勁，挹注 AI 及高運算供應鏈的企業獲利預估將持續高度成長，更預估2025年產業獲利有望創新高。

全球市場不可或缺的半導體題材，包含晶圓廠、技術研發、車用晶片、電動車及充電設施關鍵元件等，皆為挹注整體供應鏈最大化的推進力，更推升半導體題材利多續航。另外，受惠晶片缺貨緩解，今年原廠委託設計代工（ODM）的第2季業績展望多為正面，市場估計對2025年 AI 產業成長趨勢更加確定。

兆豐洲際半導體研究團隊指出，00911 所追蹤指數代表半導體族群在企業獲利面與需求面上的持續成長，貢獻於洲際半導體指數今年以來上漲 28.41%，勝過那斯達克綜合指數漲幅的 19.05%、標準普爾 500 指數漲幅的 15.64%。伴隨今年市場預期聯準會可能降息，依過去經驗可望帶動股市行情續漲。長線操作上，看好高成長股表現優於價值股，建議納入 ETF 參與美國半導體關鍵產業的投資機會。

兆豐投信提醒，指數殖利率不代表基金配息率，且基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇 ETF 時，除留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異外，亦須留意 ETF 公布配息率後，市場搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，或將影響股息稀釋，投資人在佈局 ETF 時亦可將前揭條件納入評估依據。

ETF 半導體

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