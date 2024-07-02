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中信ETF 00934迎來首度配息 7月15日買進並持有就能參加除息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中信成長高股息（00934）掛牌以來股價走勢與績效表(資料來源：CMoney、Lipper、中國信託投信整理)
中信成長高股息（00934）掛牌以來股價走勢與績效表(資料來源：CMoney、Lipper、中國信託投信整理)

台股今(2024)年以來表現強勁，高股息ETF人氣水漲船高，Bloomberg統計至6月28日規模近1.5兆元，去年11月1日掛牌的中信成長高股息（00934）將迎來首度配息，今（1）日公告第一階段分配評價結果，現金收益分配公布日為7月12日，7月15日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為8月9日。

根據Bloomberg統計，00934自2023年11月1日掛牌至今（截至6月28日），受益人數從一路從2萬9,555人攀升至5萬4,746人，成長逾85%，而規模亦從55億元攀高至105.9億元，大增逾92%，且股價不僅從未破發，一直維持在發行價之上，今年更是屢創新高，一度站上20.46元，刷新歷史新高價。

經理人張圭慧表示，00934追蹤臺灣優選高股息指數，每年隨台股除息淡旺季，共調整兩次，4月除權息旺季著重股息累積、9月除權息淡季搶攻資本成長，尤其今年4月首度迎來成分股調整，一舉從除權息淡季搶攻資本成長，轉向除權息旺季著重股息累積的投資組合，並帶來二大效益。

第一，配合除權息旺季，轉換高股息風格。張圭慧說，此次新增消費、金融、航運、建材營建等族群，以建材營建題材來看，隨著捷運土地開發、軌道建設、公辦都更已成建商佈局新走向，帶動捷運宅、商辦大樓案量增溫，市場資金轉進房市，營建族群可望受惠，至於金融股則在降息時程延緩至第3季及第4季，有利維持存放款利差擴大優勢，獲利空間延續。

第二，00934在這次成分股調整後，半導體產業也占三成以上的配置，預期在AI商機拓展到各個領域下，將進入高速成長階段，相關供應鏈前景看好，而台灣半導體供應鏈完整，更有望從中受惠，亦是股息累積不可或缺的一環。

展望後市，張圭慧認為，儘管近期大盤高檔震盪，惟台灣經濟基本面穩定復甦，加上第3季將迎來備貨旺季需求，對台股後市帶來一定的支撐，中長線仍不看淡，因此投資人可採逢低買進策略，並透過一籃子優質股票布局高股息ETF，除了能參與除權息行情外，亦能掌握資本利得及股息收益的機會。

值得一提的是，00934將於8月5日開始實施收益平準金機制，以避免除息前夕的大量申購而導致股息被稀釋的問題，當達到收益平準金的啟動標準時，且符合實際配息率低於參考配息率，以及有稀釋配息率之虞時，即可將部分收益平準金加入該期的配息中，提供投資人相對穩定的配息來源，為自己創造每月現金流的機會。

配息 高股息

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