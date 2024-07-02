ETF除息旺季…18檔上秀 元大台灣50擬配1元

台股ETF 7月除息檔數高達18檔，為有史以來最多，包含元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）、富邦台50（006208）等五檔規模上千億元的重量級ETF，合計逾436.5萬投資人，將參與這波台股ETF除息旺月。

繼上周元大高股息、元大台灣價值高息搶先宣布7月配息金額後，1日再有16檔配息金額出爐，當中，每受益權單位擬配金額落在0.058元至1.11元間，單期配息殖利率介於0.37%至5.98%間，將陸續自7月11日起至25日除息。

配息以規模中小型的ETF表現較為突出，其中，月月配的中信成長高股息擬配0.33元，成為這波除息大黑馬，因成立至今約八個月，帳上累積不少股息和資本利得，單月配息殖利率高達1.6%，1日收盤價20.62元領先大盤創下新高。

季季配的群益半導體收益和FT臺灣Smart擬配發0.64元和0.37元，同為創單季新高，單季配息殖利率為3.01%和2.6%。半年配的中信上櫃ESG 30擬配發1.11元，換算單期配息殖利率高達5.98%，也成為亮點。

大型規模ETF此次配息多數低於預期或過去同期，僅元大高股息例外，擬配1.7元改寫季配以來新高，規模攀升至3,015億元。

追蹤台灣50指數的元大台灣50和富邦台50，因期間成分股僅12檔除息，所以擬配1元和0.783元，同步低於2023年和2022年的歷年同期。復華台灣科技優息擬配0.18元，低於前三月的0.2元。