股票型ETF 錢潮湧進

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
過去一周，亞洲與中國大陸獲81.5億美元與60.2億美元淨流入。 聯合報系資料照
過去一周，亞洲與中國大陸獲81.5億美元與60.2億美元淨流入。 聯合報系資料照

過去一周，整體股票型ETF續獲148.7億美元資金淨流入，主要為亞洲與中國大陸獲81.5億美元與60.2億美元淨流入，歐洲也有4.9億美元淨流入，反觀美國與日本分別遭26.4億美元與1.7億美元淨流出。

美國最新PCE通膨數據持續降溫，不過隨股市價位攀高蓄積獲利了結賣壓，且美國總統大選辯論會後為市場帶來更多不確定性，過去一周美股與全球股市大抵呈現漲跌互見格局。

富蘭克林證券投顧表示，美國通膨持續降溫而且上個月消費者支出仍然小幅增長，美國經濟可望實現期待已久的「軟著陸」樂觀情境。

預期第3季全球景氣將維持穩健增長，投資人仍須耐心等待聯準會政策轉向帶來的風險性資產多頭續航，潛在的風險則須留意美國總統大選、地緣政治和貿易保護主義抬頭的影響，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，爭取收益之餘也能防禦股市波動風險。

股票部位建議三路並進，看好「創新財」的科技及生技產業型基金，以及「新動力」題材，包括印度和日本股票型基金，目前這兩個國家正位處政策紅利、結構性改革的甜蜜點。

另外，並看好AI將帶動綠色電力、綠色運算中心需求的全球氣候變遷、基礎建設及公用事業股票型基金，近期震盪提供空手者分批加碼機會。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，上周美股三大指數漲跌互見，美國經濟仍保有韌性，通膨持續放緩，故雖然市場偶爾因經濟與通膨數據錯綜而波動，但整體來看，年內仍保有降息機會，同時也避免經濟陷入衰退的可能性，故在基本面具底氣的支持下，美股表現仍不看淡。

不過隨著時序接近美國總統大選，選情變化可能為市場帶來波動，故建議穩健型投資者不妨透過多重資產策略來參與，以平衡投資組合波動。

產業方面，包括科技、網路通訊、消費、金融、醫藥、工業等可留意。

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