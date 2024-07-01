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0050下半年配息1元 預計7月16日除息
國內最老牌的ETF元大台灣50（0050）今天公告下半年度配息，每單位擬配發股息新台幣1元，比起今年1月配息3元大縮水。0050預計7月16日除息，股息發放日為8月9日。
0050目前採取半年配息1次，今年兩次配息，合計派息4元，對照今天收盤股價186.6元，殖利率僅2.14%。不過0050股價從今年初的135.45元，漲到6月28日收在186.45元，上半年漲幅高達37.6%，投資人樂賺資本利得。
0050是國內最老牌的ETF，根據證交所統計，0050目前資產規模4143億元，是唯一規模超過4000億元的台股ETF；另外0050最新受益人數66.92萬人，則居台股ETF排行榜第6大。
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