買0050或買房？他列優缺點憂「老了窩公園看盤」 網意見一面倒

買房或買股？網友兩年前開始投資0050，剛好搭上台股大漲熱潮，報酬率可觀，如今他擔心老了沒房租，因此考慮將買股的資金改買房，不過他能負擔的房屋缺點很多，包括沒有流理臺、洗衣機、瓦斯等，屋齡也達27年。其他人則建議，賣掉0050持股再買間好的房子，否則「老了只能待在公園看股」。

一名網友在PTT發文表示，他在兩年前投資0050，股價一路從135塊飆漲到185塊，讓他「無腦躺平佛系賺錢」，不必看盤也沒有壓力。不過他表示，現在房市持續飆漲，他並無自己的房子，因此想將買股的資金改買房。

該網友表示，依照他的預算，只能買一間套房、屋齡27年，他列出買房優缺點，優點有自家老了不怕沒得租；有電梯不怕走不動樓梯；在頂樓不怕吵。缺點則有沒有流理臺；沒有瓦斯，主菜只能用電磁爐；沒有洗衣機；插座數量少；附近沒有傳統市場只有超市；買房後備用金會減少，若失業只能撐三個月。

該網友表示為難，他擔心老了沒錢租房，又或是老人要加價租房，否則他也想要一直投資0050，但是房市的進出遠比股市的進出更困難，因此相當猶豫。

其他人則留言「地點不理想等五年後再換屋，當存錢即可，等於幫你存理想房的錢」、「2房增值最快，其次小3房，更大的絕對不要碰」、「現在沒房住的話我是會先買個房啦，不是房比較穩，是你就有需要啊」、「沒買的就是先買房，只能買小房就先買，先求有再求好」、「改買套房，在台灣一律推薦買房」。

還有人留言「現在台股大噴發有一半是靠AI，沒AI的話台積電還在，所以你要想的是後面幾年台股還有機會像今年狂漲嗎？但房價就算沒狂漲，你都有個可以住的地方」。不過也有人說「買這麼辛苦不如就all in 了，地點差的房子遇到波動大一點就跌了，股票也會跌，只是在那之前就獲利了結就好了，股票比較好轉移資產」。