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00915高股息ETF它最猛…0052上半年績效王！ 柴鼠：市值、科技型居前段班

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

很快地2024年上半場結束了，大盤今年以來合計已上漲5103點（+28.46%），代表大盤含息的加權股價報酬指數，在6/28（五）剛好收在50048點，為H1做了一個完美的總結。

毫無疑問地，今年前6個月光是台積電含息報酬就高達64.08%，再加上聯發科和鴻海，這前三大權值股合計就已經不知道貢獻大盤多少點了，所以同時含有這三大天王的市值型和科技產業型ETF（aka雞腿家族 ），上半年總報酬都動輒3-4成起跳。

目前48檔年初起跑的台股原型ETF當中，績效冠軍是有小台積電之稱的0052富邦科技（6/28台積電權重高達62%），上半年含息報酬達到47.78%，6月單月漲幅13.51%，是6月份漲幅冠軍。

同時0052也是台股唯一費用率可以和006208打成平手的ETF節費王。

上半年超過大盤紅線的ETF一共有15檔，清一色都是大盤&科技型ETF，反倒是前幾年的績效怪物噴射機00733，今年似乎曲速引擎失效，在一片大型權值股的拉抬行情中，中小型股相形失色，績效暫時掉到了後段班，類似概念的0051、00936、00928、006201的表現也都平平。

而去年和前年最風光的高股息家族，沒想到全村僅存的希望00915也在6月敗下陣來，排名-6掉到紅線以下，沒能超越大盤。

但如果再看絕對數字，00915上半年含息績效28.47%，其實還打敗很多檔半導體主題型ETF，從兼顧股息和價差的角度來看，已經是相當優異的成績。

0056在6/28下午已經搶先公告7月配1.07元，暴力年化股利率10.41%，表態不缺席高股息大戰。過去四季配息合計3.76，依實際配息計算年化股利率也高達9.14％。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0051元大中型100 0052富邦科技 006208富邦台50 00915凱基優選高股息30 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00923群益台灣ESG低碳50 00928中信上櫃ESG 30

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