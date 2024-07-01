0056「零成本」被嘲笑沒考慮通膨及機會成本！ 施昇輝：17年前會知道台積電接近千元嗎？

很多投資達人嘲笑我的「存股還本說」沒有考慮「通貨膨脹率」和「機會成本」，我想藉本文回應一下。

通貨膨脹

以0056為例，它在2007年以25元上市，迄今總共領了24.11元的股息，我相信加上第四季股息，應該合計超過25元不成問題，也就是「還本」了，屆時它的股價會變成0嗎？機率應該趨近於零吧！只要它還有25元，等於你17年賺了100%，難道沒有打敗通貨膨脹率嗎？只要股價比25元高，你就不只賺100%。

如果你在2022年買在25元以下，或許10年就還本了。10年賺100%，難道沒有打敗通貨膨脹率嗎？

機會成本

「機會成本」的意思是如果你把2007年買0056的錢拿去買別的股票，可能賺更多，例如你拿它去買台積電，獲利一定打爆0056。17年前，有人知道台積電有一天會接近1000元嗎？「機會成本」可以拿來攻擊所有的股票，因為事後一定能找到一支股票漲得比你買的股票還要多。

能還本就是確定你永遠不會賠了，然後一直賺下去。

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