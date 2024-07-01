00929打造每月下蛋金雞母要花多少錢？ 達人「一表看」：跌反而開心因買進成本低

編按：原文發文時間為6月26日

前陣子我朋友說他聽「小資變有錢」podcast 後，他們全家買了500張00929，接下來他們每月都可以領10萬元的配息。

他們買在1張18元左右，18000X500張=900萬左右。

剛好在「一生受用的財富自由學」課程中，也幫大家試算出不同價格買進00929時，所需花多少錢。

如果18元時買00929

10張=180000元 100張=1800000元 1000張=18000000元

如果20元時買00929

10張=200000元 100張=2000000元 1000張=20000000元

這樣存股存張數就非常簡單容易計算。

6/20 復華台灣科技優息（00929），進行6月的除息配0.2元，開心又下個月可以領到錢了。

而剛好這1-2天台股大跌，趁下跌時把領到的配息又買1張，等於又可以免費買一張。

所以00929跌的時候很開心，因為買進的成本可以變少一點。

00929是台灣第一檔月月配ETF 自2023年6月9日上市以來，短短5個月成為最快突破千億元規模的ETF近期規模也突破2100億元大關。

根據復華投信官網收益分配期前公告，6月每股預計配發0.2元，維持5月的配發金額。若以收盤價20.8元計算，單次配息率約0.96%年化配息率11.5％。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 Dr.Selena(楊倩琳博士） 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。