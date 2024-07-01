櫃買中心：中信上櫃ESG 30 ETF新增3檔股票

櫃買中心今天發出新聞稿指出，中信上櫃ESG 30 ETF（00928）為首檔純上櫃ESG概念股票型ETF，追蹤上櫃ESG 30指數成分股今天進行季度調整，新增穩懋、廣明及萬潤3檔。

櫃買中心表示，推動永續發展並開創永續商品與創新制度，藉由市場機制推動企業投入永續發展，及引導投資人重視永續議題。中信上櫃ESG 30 ETF於2023年推出，投資標的聚焦於上櫃股票，結合永續發展ESG概念，選出流動性佳、財務體質優、永續評鑑分數高的30家上櫃公司。

櫃買中心指出，成分股在永續發展各面向，皆有優異表現。例如知名半導體公司環球晶及世界先進，因應國際終端客戶對供應鏈廠商的減碳要求，透過製程的研發改良降低耗能，並取得清潔生產評估系統認證等綠色工廠標章，避免生產活動對環境造成傷害。

其他包括聖暉執行工程案件時採行綠色工法，協助客戶達成節能減碳的目標；台灣東洋藥品注重人才發展及員工福利，屢獲優良企業雇主的獎項肯定。

櫃買中心指出，隨著近期國內ETF市場快速成長，ETF商品已受投資人高度青睞。投資中信上櫃ESG 30ETF相當於一次分散配置多家永續發展表現佳的上櫃股票，投資人可善用中信上櫃ESG 30 ETF兼具市值型增值潛力，及成分股體質良好且ESG評分高的特色，掌握兼具永續發展與企業獲利的ETF投資契機。