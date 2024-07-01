00882上市後股價一路下跌怎辦？ 不敗教主：質押買20張00919股利繳利息還有剩

00882上市後股價下跌怎麼辦，昨天有位網友跟我說，他在15元買進了100張，然後股價下跌他也不驚慌，拿去抵押借錢買了20張00919，00919成本只有20元，如今他整體來說是賺錢的。

我問他股票抵押的利率是多少，他說是2.4%，拿00882跟00919的股利去繳利息都還有剩，長期投資也不怕喔！

我聽完他的操作只有一個心得：成功人士找方法。

不過要提醒一下，質押股票去投資，記得要買績優股或是高股息ETF，有穩定的股利來繳利息。

千萬不要買一些奇怪的飆股，不然很容易血本無歸！

成功人士找方法，下一句是什麼？

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。