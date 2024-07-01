快訊

禁奢令啟動！「貴婦奈奈」男友父禁搭小黃、高鐵 違規檢舉獎金曝光

靠EMBA拓展人脈已過時？大陸企業主瘋上「私董會」3天花2.7萬

驚！羽壇「天才選手」亞青賽倒地猝逝 得年17歲

00882上市後股價一路下跌怎辦？ 不敗教主：質押買20張00919股利繳利息還有剩

聯合新聞網／ 陳重銘
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

00882上市後股價下跌怎麼辦，昨天有位網友跟我說，他在15元買進了100張，然後股價下跌他也不驚慌，拿去抵押借錢買了20張00919，00919成本只有20元，如今他整體來說是賺錢的。

我問他股票抵押的利率是多少，他說是2.4%，拿00882跟00919的股利去繳利息都還有剩，長期投資也不怕喔！

我聽完他的操作只有一個心得：成功人士找方法。

不過要提醒一下，質押股票去投資，記得要買績優股或是高股息ETF，有穩定的股利來繳利息。

千萬不要買一些奇怪的飆股，不然很容易血本無歸！

成功人士找方法，下一句是什麼？

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00882中信中國高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

延伸閱讀

00878、00919、00929…半年花費共3百萬買進！ 小師傅：最好的投資是「現在」

0056季季配息創新高…因00915、00918、00919、00929給出壓力！ 專家：成立邁入第17年

00929增12檔成分股殖利率才4％多…恐影響往後配息？ 專家：一昧要更多不如追求穩健

買1張00929等於每月中一張200元發票！ 達人「加薪15.2K」：既開心又懊悔

相關新聞

00882上市後股價一路下跌怎辦？ 不敗教主：質押買20張00919股利繳利息還有剩

00882上市後股價下跌怎麼辦，昨天有位網友跟我說，他在15元買進了100張，然後股價下跌他也不驚慌，拿去抵押借錢買了20張00919，00919成本只有20元，如今他整體來說是賺錢的。

買1張00929等於每月中一張200元發票！ 達人「加薪15.2K」：既開心又懊悔

問我投資00929一年的心得；我只能用既開心又懊悔來形容。

00929增12檔成分股殖利率才4％多…恐影響往後配息？ 專家：一昧要更多不如追求穩健

雪倫貼心的幫雪友製作新進12檔成分股以6/28收盤價換算下來的殖利率，用簡單算術平均法大約在4.09％

00940首次配息0.05元「爆21萬張大量」！達人說年化配息率6%不差 領高息時間點在哪？

擁有高達96萬名受益人的元大台灣價值高息ETF (00940)，首次公告配息，每單位預計配息金額新台幣0.05元，以周三(6/26)收盤價10.2元來算，年化配息率約為5.88%。

台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

台股一舉突破23000點，當初的2萬點，現在看起來又變成了相對低點，一高還有一高高，我相信一高高後還會有一高高高，今天有滿多事要聊的，不過還是先回顧一下我的個人操作。

00878、00919、00929…半年花費共3百萬買進！ 小師傅：最好的投資是「現在」

對於我這種本業加兼職收入大約10萬月薪的人來說，半年花300萬買股應該已經是一大筆資金了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。