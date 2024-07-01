買1張00929等於每月中一張200元發票！ 達人「加薪15.2K」：既開心又懊悔

00929投資週年回顧 你還在等上車嗎？

雪倫從2023/7/27開始投資00929 到今天也將近一年的時間。

從第一次下單2張買入金額16.25元到現在累積76張，平持持有成本大約17.74～17.94元 (券都被借光了，現在只能手動計算大約成本)以6/28收盤價20.88元來看，報酬大約17.7%（以平均成本17.74元計算）。

如果要問我投資一年的心得；我只能用既開心又懊悔來形容。

開心的是有及早買進00929現在才能月月領股息，偶爾還能兼小差賺借券收入。

懊惱的是買的不夠多，原本目標100張，但看著它一直漲就有點入不了手。唉，看樣子得要鞭策自己日日買才有機會達到我的目標了！

投資00929以來看過它被捧上天也看過它因為外資倒貨，股價修正被罵。

但投資有時候就跟交朋友一樣，時間久了就知道可不可以交往。

00929目前持有的成分股，我個人覺得還OK，而且近三個月都維持配息0.2元，雪友可能看到0.2元較無感，如果說買一張每個月有200元股息就會很有感了！以雪倫目前持有76張來說，每個月可以領1.52萬元股息。

嘿！看到1.52萬元不要羡幕，投資00929每月領5萬元以上的大有人在，雪倫只能算小咖...

光羡幕不行動是永遠無法達標的，與其坐著流口水不如想想怎麼靠投資打造現金流！

雪倫投資00929的經驗，投資真的要趁早，如果下不了手，就用定期定額再搭配，不定期不定額就可以大大提升勝率啦！

不管再怎麼看好一個投資商品都千萬不能歐印還有信貸投資哦！

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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