快訊

超思購蛋扯出「亮采」 背後是天后級藝人指定整形醫師

日本暑假入關至少排2小時 機場人滿為患旅客能做何準備

中國新規要擴大查手機？國安部重申：不查「普通人」

0050股價180、006208也破百元…買不下手！ 專家：第二季下跌的ETF成分股卻早多頭上漲

聯合新聞網／ 玩股網
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

【文．玩股講客人】

最近ETF規模持續擴大，本來不貴的ETF也越漲越高，以0050來舉例好了，現在股價185.5元，等於買一張就要18萬元多，複製品006208本來低於百元，現在也來到108元，買一張需要花費十萬元以上，在市場越來越高的狀況下，ETF想買便宜的希望也沒了。

所以這次我想利用第二季尾聲，來找找一些第二季下跌的ETF，畢竟多頭市場也可能面臨拉回風險，要先說，這個還是以原型ETF為主，至於下跌也不代表錯殺，我們就以研究的角度來看這些ETF。

新光標普電動車（00925）：近一季下跌3.5%

新光標普電動車(00925) 技術分析

電動車產業在2023年發展到最高峰之後，其實近一年都持續盤整，甚至也因為特斯拉獲利衰退而被拖累，所以新光標普電動車（00925）當然狀況也不太理想，近一季下跌3.5%，因為這檔ETF最大持股正好就是特斯拉。

再說回來特斯拉，經歷過股東會前的下跌，加上市場的不確定終於塵埃落定，特斯拉其實在近一季反倒上漲7.75%，只不過這檔ETF也不只是持股特斯拉而已，包含通用汽車公司、康明斯公司、本田汽車、RIVIAN、小鵬汽車、蔚來汽車、豐田汽車都有，等於是全球車廠只要你有賣電動車的，ETF通通都納入成分股中。不過如果從近期股價走勢來看，其實這檔ETF在15元附近打底過兩次，目前則是回到季線附近，如果能順利站回，跟著特斯拉持續回血，加上電動車產業也差不多爛到底了，搞不好接下來就有機會反彈。

元大歐洲50（00660）：近一季下跌0.99%

元大歐洲50(00660) 技術分析

元大歐洲50（00660），光看這名字就很清楚了吧？這個就是買下歐洲最大的50家企業，等於包山包海，至於近期下殺，先不說這個，你知道歐洲央行啟動降息了嗎？又要啟動灌雞湯程序，這對歐洲股市當然是好事一樁。

再看到最大持股是艾司摩爾（ASML），近一季也是上漲3.64%，其實也是跟著全球半導體景氣在走，如果把時間拉到近期來看，這檔ETF股價也在35元打底，至於歐洲經濟弱勢，這也不是什麼新消息了，要爛，也爛不到哪去了，所以下跌正常，因此目前該關注的焦點就在降息啟動，這對股市算是直接性的總經利多。

元大日經225（00661）：近一季下跌1.45%

元大日經225(00661) 技術分析

最後一家是元大日經225，這個應該也不用意外，在前一波日股創新高之後，近期開始拉回，這其實就比較正常一點，你也不要用台股去做比較，因為台股有AI巨頭來讚聲，什麼地緣政治風險還是產業衰退通通放兩旁。

再看到這檔ETF最大持股是迅銷有限公司，近一季下跌10.91%，這家公司是世界第三大休閒服公司，也是亞洲最大的服裝公司，旗下品牌包含：UNIQLO、GU、Theory、Comptoir des Cotonniers、Princesse tam.tam、J Brand，最近集團品牌業績不振，不像第一季這麼強勢成長，因此股價下跌也讓元大日經225跟著往下走，但是好消息是這幾天指數又開始往多頭發展，所以ETF也吹起反攻號角，目前日經指數來到3.9點，距離前高4.1萬點雖然還有一段，不過至少也是從3.7萬點反彈復甦，加上裡面還有豐田汽車產業拉抬，市場資金也開始湧入日股，目前拉回反而不一定是壞事，或許也可以當作日股創高前的盤整休息。

※本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：原型ETF下跌該抄底嗎？其實成分股早就多頭上漲中...

0050元大台灣50 006208富邦台50 00661元大日經225 ETF

延伸閱讀

00878運氣好？又來00929還不信邪…ETF雨後春筍般出現！ 專家：高股息型逐漸「市值化」

00929增12檔成分股殖利率才4％多…恐影響往後配息？ 專家：一昧要更多不如追求穩健

買1張00929等於每月中一張200元發票！ 達人「加薪15.2K」：既開心又懊悔

00878、00919、00929…半年花費共3百萬買進！ 小師傅：最好的投資是「現在」

相關新聞

0050股價180、006208也破百元…買不下手！ 專家：第二季下跌的ETF成分股卻早多頭上漲

006208本來低於百元，現在也來到108元，買一張需要花費十萬元以上... 最近ETF規模持續擴大，本來不貴的ETF也越漲越高，以0050來舉例好了，現在股價185.5元，等於買一張就要18萬元多，複製品006208本來低於百元，現在也來到108元，買一張需要花費十萬元以上，在市場越來越高的狀況下，ETF想買便宜的希望也沒了。所以這次我想利用第二季尾聲，來找找一些第二季下跌的ETF，畢竟多頭市場也可能面臨拉回風險，要先說，這個還是以原型ETF為主，至於下跌也不代表錯殺，我們就以研究的角度來看這些ETF。

00882上市後股價一路下跌怎辦？ 不敗教主：質押買20張00919股利繳利息還有剩

00882上市後股價下跌怎麼辦，昨天有位網友跟我說，他在15元買進了100張，然後股價下跌他也不驚慌，拿去抵押借錢買了20張00919，00919成本只有20元，如今他整體來說是賺錢的。

買1張00929等於每月中一張200元發票！ 達人「加薪15.2K」：既開心又懊悔

問我投資00929一年的心得；我只能用既開心又懊悔來形容。

00929增12檔成分股殖利率才4％多…恐影響往後配息？ 專家：一昧要更多不如追求穩健

雪倫貼心的幫雪友製作新進12檔成分股以6/28收盤價換算下來的殖利率，用簡單算術平均法大約在4.09％

00940首次配息0.05元「爆21萬張大量」！達人說年化配息率6%不差 領高息時間點在哪？

擁有高達96萬名受益人的元大台灣價值高息ETF (00940)，首次公告配息，每單位預計配息金額新台幣0.05元，以周三(6/26)收盤價10.2元來算，年化配息率約為5.88%。

台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

台股一舉突破23000點，當初的2萬點，現在看起來又變成了相對低點，一高還有一高高，我相信一高高後還會有一高高高，今天有滿多事要聊的，不過還是先回顧一下我的個人操作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。