00929增12檔成分股殖利率才4％多…恐影響往後配息？ 專家：一昧要更多不如追求穩健

00929新進十二檔成分股殖利率

00929的選股策略是從上市上櫃電子類股中，經過各項指標篩選後，再以股息殖利率擇優選取40檔成分股並配置權重。

公布成分股各增刪12檔（替換比約30%）

增加12檔：億光、神基、華立、晶技、台灣大、遠傳、天鈺、世界、中磊、豐藝、台郡、台表科 刪除12檔：華通、旺宏、佳世達、瑞昱、景碩、新唐、臻鼎-KY、中光電、瀚宇博、合晶、廣積、致新

雪倫貼心的幫雪友製作新進12檔成分股以6/28收盤價換算下來的殖利率，用簡單算術平均法大約在4.09％

雪友可能會覺得：「啊！怎麼4％多」

告訴大家一個事實，台股現在2.3萬點，這波幾乎都是權值股在漲，而巿面上的高股息ETF的選股策略都是選前200、300大上巿櫃公司，大家都在同樣的池子裡選妃，這麼多的高股息資金都要選好看又會賺錢的妃子，自然妃子的身價就水漲船高，價格上漲殖利率也就下降啦！

未來高股息ETF如果想要再配高息，要嘛就是過去累積夠多的資本利得可以配息，不然就要換股後有機會獲得的資本利得配息才有機會配出10%以上高息了。

雪倫常說投資前要想好目的是什麼，與其一昧追求高股息不如追求穩健配息是吧？

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲財經雪倫授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。