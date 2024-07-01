台股ETF 買氣強強滾

今年來台股迭創新高，連帶台股ETF買氣強強滾。統計今年上半年台股（原型）ETF規模，截至6月27日，已突破2.25兆元，上半年共增加8,434億元，增加金額已超過去年全年的6,195億元。

分析上半年台股ETF規模增加狀況，以檔數來看，上半年台股ETF規模增加檔數明顯多於規模減少的檔數；若將新募集ETF一併計入，規模增加前三大的台股ETF清一色為高息ETF，顯見投資人對於高息型產品仍青睞有加，三檔分別為元大台灣價值高息（00940）、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息，為上半年台股ETF規模增加貢獻良多。

2024上半年規模增加前十大台股ETF 圖／經濟日報提供

群益投信指出，基於存股風氣盛行，高息ETF不僅滿足投資人領息需求，且其績效表現也不俗，都讓高息ETF人氣不墜，加上各檔產品的配息時程與頻次不盡相同，也給予投資人更多選擇彈性來滿足投資需求，不過投資人在選擇台股高息ETF的時候，仍須要先了解各檔產品的選股邏輯，才能挑到適合自己與符合需求的產品。

不讓老牌台股ETF專美於前，今年來多檔新上市的台股ETF新兵的規模也大多在不到半年的時間內有明顯增長，除了募集創下千億元紀錄、上市後規模增加近128億元的元大台灣價值高息外，群益科技高息成長、統一台灣高息動能買氣也熱絡，上市來規模分別增近49億元和40億元。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，台股上半年受惠AI應用商機爆發，由電子股扮演多頭領頭羊，推升大盤屢創新高，成分股聚焦優質高息電子股的復華台灣科技優息也跟著雨露均霑並吸引資金布局。

由於AI應用需求持續增溫，除了伺服器供應鏈，接下來AI手機、PC也將陸續問世，驅動換機需求，將進一步增添電子股成長動能，使電子族群及台股後市仍有表現空間。