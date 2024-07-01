00878、00919、00929…半年花費共3百萬買進！ 小師傅：最好的投資是「現在」

回顧這半年我花了多少錢買進股票

我總共投入了3,335,664元，分別買了...

00878：31張 00919：35張 00929：84張

對於我這種本業加兼職收入大約10萬月薪的人來說，半年花300萬買股應該已經是一大筆資金了。你可能會好奇，我怎麼會有這麼多錢可以買股票呢？

這主要是靠股息收入、本業收入、兼職收入和各種金融工具得來的。不然，只靠每月10萬月薪，怎麼可能買得起這麼多股票呢？

我和你們一樣，一天也只有24小時。我每天工作14個小時，再怎麼榨乾自己，也只能賺到那麼多錢。這些勞力賺來的錢，我捨不得花，盡量省錢來增加本金，全部拿去買股票。正是因為勞力賺錢的辛苦，讓我更深刻的想要被動收入。我不可能一輩子每天花14小時賺這些薪水，但我也享受每天14小時的工作。這種感受激勵我想要脫離現狀，過上更好的生活。

所以，當我在炒菜、開計程車的時候，我總是在思考如何才能擺脫底層生活。因為我不想再過著連滷肉飯要加一顆滷蛋都要思考半天和吃布丁還要舔蓋子的生活了。

這時候，我會讓自己的信念更加堅定，會想辦法去找機會，改善現狀。我知道這只是暫時的，不會一直這樣下去。

這段時間，我必須忍耐，對自己說，現在沒有資格休息，努力的時間要超過玩樂時間。你必須捨棄享樂，捨棄目的是讓以後的生活變得更好，而不是永遠成為工作的奴隸。

目前，我的股票總市值已經達到了15,800,000元。一年多前，我的總市值才只有4百萬元。為什麼會有這麼大的增長？因為我非常渴望改變現狀。今年如果一切順利，我的目標是達到2,000萬元。加油！

最好的投資時間是現在開始

要有開始才有機會

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。