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0056季季配息創新高…因00915、00918、00919、00929給出壓力！ 專家：成立邁入第17年

聯合新聞網／ 楊倩琳 博士
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台灣最老牌的人氣高配息ETF「0056」，28日公告今年第3季度第一階段除息金額，預估每受益權單位擬配發1.07元。

配息金額創下改季配以來的新高，依據6/28收盤價41.12元估算：

單季配息殖利率2.6%

預估年化配息殖利率10.4%

0056本季將在7月16日除息：

最晚買進時間7月15日

8月9日領息

2024年度0056配息金額季季創新高，可能也是因為其他高配息ETF都越配越多，包含00915、00918、00919、00929...

目前年化配息率如果沒有10%以上，好像不會受廣大投資人青睞，所以老牌的0056也有些壓力。

就如同一上市，就颳起全台申購熱潮的00940，剛公佈本次配0.05元，就引起很多投資人對配息金額的失望。

0056今年第1季配出0.7元，換算單季配息殖利率1.92%，第2季配0.79元，單季配息殖利率2.02%加上本次的1.07元，合計前三季配息金額為2.56元，累計殖利率為6.54%。

0056成立邁入第17年時間，規模同步於6月19日突破3,000億新高；0056作為台灣第一檔高股息ETF，長期運營穩定連續配息且填息年度進入第14年。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 Dr.Selena(楊倩琳博士） 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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這次0056配發1.07元，除息日落在7/16，發息日在8/9。

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我最多持有過100多張0056，但因為帳面上出現了5～6％的漲幅，怕又會跌回去就趕快把它全部賣出。

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