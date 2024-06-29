0056今年從36漲至41元…賺到股息也有價差！ 達人：想參預配息15號最後買進日

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聯合新聞網／ Andyworld
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

大家引頸期盼的0056第三季配息公布啦！

這次0056配發1.07元，除息日落在7/16，發息日在8/9。

0056今年的三次配息是0.7元+0.79元+1.07元=2.56元，若保守估計今年總配息3元，而股價落在40元出頭的話，其實都還有7％的殖利率。

0056在今年從36元漲到現在的41元上下，成長幅度約5元，以目前的狀況來看，投資人賺到股息也看到價差。

想要參預配息的投資人，請在7/15日（含）之前買，想要配息後趁低價買進者，可以在7/16日看看有沒有貼息超低價。

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 ETF 季配息

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