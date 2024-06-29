0056拚出年化配息破10％…還是輸00919、00929、00936！ 他預估：市值型未來恐出現月配

0056為了跟00919，00929，00936一拚，這次拚死配出1.07，年化殖利率破10%，但其實還是輸給00919，00929，00936。

其實一直覺得ETF的市值型跟高息型之爭就是個笑話，其實都一樣...

市值型就是把錢藏著，用漲股價的方式配息，優點是價差不扣稅

高息型就是自己拼命做價差，賺錢就每個月分給你，名曰高股息，其實是高價差，扣稅其實也扣不了多少。

隨著民眾越來越喜歡月配，我會覺得市值型ETF遲早要轉型，慢慢會開始月配。

然而骨子裡，不管是市值型還是高息型ETF，都是大咖價差客，只是一個配息，一個不配息而已。

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