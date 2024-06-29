快訊

大安森林公園淪毛孩殺手？ 飼主痛心愛犬吃草不到1分鐘就暴斃

嚇！林森北路工地「90公分鋼筋」從天降砸騎士 北市府重罰承造人

MLB／超強反應！道奇球僮空手接飛球爆紅 大谷翔平：我的英雄

0056大暴配1.07元…預估有理有據還是失準！存股哥：跟00919、00929比相對更穩健

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

以後不猜了，沒一次準過，前陣子猜0056配息0.9，我覺得寫得有理有據了，但沒想到還是失準，但這個不重要，因為0056本季股息大暴配，配息1.07元！

以今（28日）天收盤價41.12來看，單季殖利率2.6%，年化殖利率高達10.4%，已經趕上00919、00929，位列年化10%殖利率巨頭了。

而且0056相較於00919、00929還相對穩健些，因為它還有11.27%的金融保險，會漲、穩健、又有年化10%殖利率，這些還不說，0056可是經歷過2008、2020的老牌ETF，這種履歷攤開來你說它強不強？

我目前持有0056共27張成本37.49，就是大家覺得是高點的37-38那附近買了一些，結果現在帳面$98,010（9.68%），買優質資產你根本不太需要在意價格，因為錯過之後你可能得付出更高的代價才能擁有它。

這樣我0056在八月可以領$28,890、00929八月預估領$7,000，第一金$55,250，八月現金股息共$91,140，第三季股息加上第一金配股，總值可以破20萬沒問題。

這麽優質的資產我當然還是會繼續買，你說41塊多的56很貴？我倒是覺得很便宜，一年給你10%殖利率又這麼會漲，這才是它的價值所在。

你必須看透一件事物的本質，而非單從價格呈現出來的表面，這樣才能在存股之路上變得越來越強，共勉之。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF

延伸閱讀

錢財乃身外之物？ 作家不認同「睜開眼就需要」：會講這種話的通常已財富自由

00878運氣好？又來00929還不信邪…ETF雨後春筍般出現！ 專家：高股息型逐漸「市值化」

0056「前女友」變漂亮了！小師傅：及00878、00713三檔優秀ETF…股價上漲股息增加

搶先出爐！0056擬配1.07元再創新高 年化配息率上看10%

相關新聞

0056拚出年化配息破10％…還是輸00919、00929、00936！ 他預估：市值型未來恐出現月配

0056為了跟00919，00929，00936一拚，這次拚死配出1.07，年化殖利率破10%，但其實還是輸給00919，00929，00936。

0056大暴配1.07元…預估有理有據還是失準！存股哥：跟00919、00929比相對更穩健

前陣子猜0056配息0.9，我覺得寫得有理有據了，但沒想到還是失準...

0056「前女友」變漂亮了！小師傅：及00878、00713三檔優秀ETF…股價上漲股息增加

我最多持有過100多張0056，但因為帳面上出現了5～6％的漲幅，怕又會跌回去就趕快把它全部賣出。

台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

台股一舉突破23000點，當初的2萬點，現在看起來又變成了相對低點，一高還有一高高，我相信一高高後還會有一高高高，今天有滿多事要聊的，不過還是先回顧一下我的個人操作。

0056配1.07元 00929換股聚光

台股ETF市場聚焦除息和換股。其中，高股息ETF始祖元大高股息，搶先於月底就公告每受益權單位擬配發1.07元，創下改季配...

今日最夯ETF／擁月配+AI族群兩大利多 多頭領00946人氣夯

ETF今年吹起「月配風」，近期受惠AI晶片大廠輝達（NVIDIA）舉行股東會後，AI族群在震盪整理後，28日回升反彈，進而推升群益科技高息成長（00946）成為在成交量排行榜上，漲幅居前且破2.4萬張的原型ETF，人氣夯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。