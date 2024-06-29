0056大暴配1.07元…預估有理有據還是失準！存股哥：跟00919、00929比相對更穩健
以後不猜了，沒一次準過，前陣子猜0056配息0.9，我覺得寫得有理有據了，但沒想到還是失準，但這個不重要，因為0056本季股息大暴配，配息1.07元！
以今（28日）天收盤價41.12來看，單季殖利率2.6%，年化殖利率高達10.4%，已經趕上00919、00929，位列年化10%殖利率巨頭了。
而且0056相較於00919、00929還相對穩健些，因為它還有11.27%的金融保險，會漲、穩健、又有年化10%殖利率，這些還不說，0056可是經歷過2008、2020的老牌ETF，這種履歷攤開來你說它強不強？
我目前持有0056共27張成本37.49，就是大家覺得是高點的37-38那附近買了一些，結果現在帳面$98,010（9.68%），買優質資產你根本不太需要在意價格，因為錯過之後你可能得付出更高的代價才能擁有它。
這樣我0056在八月可以領$28,890、00929八月預估領$7,000，第一金$55,250，八月現金股息共$91,140，第三季股息加上第一金配股，總值可以破20萬沒問題。
這麽優質的資產我當然還是會繼續買，你說41塊多的56很貴？我倒是覺得很便宜，一年給你10%殖利率又這麼會漲，這才是它的價值所在。
你必須看透一件事物的本質，而非單從價格呈現出來的表面，這樣才能在存股之路上變得越來越強，共勉之。
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