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0056「前女友」變漂亮了！小師傅：及00878、00713三檔優秀ETF…股價上漲股息增加

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

回顧我剛開始新手階段存股經驗，我第一張買入的ETF是高股息0056。那時候，我最多持有過100多張0056，但因為帳面上出現了5～6％的漲幅，怕又會跌回去就趕快把它全部賣出。

當時剛開始存股，心態實在不夠堅定，很容易被身旁朋友或者專家和江湖高手影響，看到帳面上一點點的報酬就想要賺價差，明明當時存股的信念就是要領息不賣的。我記得我買入0056的平均價格大約是26元。如果按照這個成本計算，今（28）日宣布的配息1.07，這樣殖利率也有16%耶

記得當時很多專家都強調，高股息ETF價格上漲並不代表股息也會上漲，可是0056到現在已經穩定表現也要將近20年，它證明了股價和配息可以同步增長。而0056也一直在優化改進，開始也增加了平準金，並從一年配息一次改為季配息

這也是我為什麼現在買進高股息ETF後就不打算再賣了，因為我明白好的資產只會越來越貴，要回到當初的價格真的是很困難。只要長期持有並抱得住，報酬率都是時間問題。看看這三個優秀的高股息ETF證明了股價上漲的同時，股息也在增加。

15塊的00878抱到現在23.69（配息0.51）

25塊的0056抱到現在41.12（配息1.07）

30塊的00713抱到現在57.75（配息1.5）

現在，大多數高股息 ETF 都改成了季配息或月配息，不像當初的 ETF 每年只配一次息。對於長期存股的人來說，一年只配一次息很難堅持不賣出。然而，現在這種頻繁的配息方式，無論是每三個月一次還是每月一次，都讓存股族感覺一直在領錢，而減少了賣出優質資產的衝動，更容易長期持有。

買高股息不是錯
錯的是頻繁買賣換標！
浪費時間、增加成本！
長期持有
不賣即是贏家
賣了只能意淫別人了

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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