0056配1.07元 00929換股聚光

台股ETF市場聚焦除息和換股。其中，高股息ETF始祖元大高股息（0056），搶先於月底就公告每受益權單位擬配發1.07元，創下改季配以來新高，以昨（28）日收盤價41.12元估算，單季配息殖利率2.6%，強勢表態不缺席7月ETF配息大戰；復華台灣科技優息、中信上櫃ESG 30等新成分股也出爐，為上半年ETF換股潮畫下句點。

7月ETF配息大戰漸漸白熱化。元大台灣價值高息將於7月11日進行掛牌以來首次除息0.05元，元大高股息也公告將在7月16日除息1.07元，2024年度配息金額將改寫史上新高，目前合計前三季配息金已達2.56元，已經超越過往最佳（2011年及2023年的2.2元）表現。

ETF上半年換股潮壓軸由復華台灣科技優息、兆豐電子高息等權、中信上櫃ESG 30上演，調整自7月1日起生效。檢視三檔ETF新增成分股可以發現，億光、豐藝、台郡獲得兩檔ETF新納入。