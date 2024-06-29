0056配1.07元 00929換股聚光

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股ETF市場聚焦除息和換股。 聯合報系資料照
台股ETF市場聚焦除息和換股。 聯合報系資料照

台股ETF市場聚焦除息和換股。其中，高股息ETF始祖元大高股息（0056），搶先於月底就公告每受益權單位擬配發1.07元，創下改季配以來新高，以昨（28）日收盤價41.12元估算，單季配息殖利率2.6%，強勢表態不缺席7月ETF配息大戰；復華台灣科技優息、中信上櫃ESG 30等新成分股也出爐，為上半年ETF換股潮畫下句點。

7月ETF配息大戰漸漸白熱化。元大台灣價值高息將於7月11日進行掛牌以來首次除息0.05元，元大高股息也公告將在7月16日除息1.07元，2024年度配息金額將改寫史上新高，目前合計前三季配息金已達2.56元，已經超越過往最佳（2011年及2023年的2.2元）表現。

ETF上半年換股潮壓軸由復華台灣科技優息、兆豐電子高息等權、中信上櫃ESG 30上演，調整自7月1日起生效。檢視三檔ETF新增成分股可以發現，億光、豐藝、台郡獲得兩檔ETF新納入。

ETF 配息 高股息

延伸閱讀

上半年ETF換股三檔壓軸登場 引領台股月月配風潮的00929換這些股

0056宣布配息1.07元…今收盤價計算年化高達10.4％！ 7月15號為最後買進日

00929配0.2比00940的0.05元多出4倍…所以較好？ 不敗教主：投信能拉高股利吸引你

00919除息後股價沒什麼起色…焦慮到5分鐘看一次手機！ 專家：時間換空間

相關新聞

台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

台股一舉突破23000點，當初的2萬點，現在看起來又變成了相對低點，一高還有一高高，我相信一高高後還會有一高高高，今天有滿多事要聊的，不過還是先回顧一下我的個人操作。

0056配1.07元 00929換股聚光

台股ETF市場聚焦除息和換股。其中，高股息ETF始祖元大高股息，搶先於月底就公告每受益權單位擬配發1.07元，創下改季配...

今日最夯ETF／擁月配+AI族群兩大利多 多頭領00946人氣夯

ETF今年吹起「月配風」，近期受惠AI晶片大廠輝達（NVIDIA）舉行股東會後，AI族群在震盪整理後，28日回升反彈，進而推升群益科技高息成長（00946）成為在成交量排行榜上，漲幅居前且破2.4萬張的原型ETF，人氣夯。

上半年台股ETF績效出爐 科技獨占鰲頭

台北股市28日重回2萬3千點關卡之上，大盤指數以2萬3032點結束上半年的交易，上半年台股ETF績效排行榜也揭曉，根據C...

上半年ETF換股三檔壓軸登場 引領台股月月配風潮的00929換這些股

揮別上半年，引領台股月月配風潮、規模2,312億元排行ETF第四大的復華台灣科技優息（00929）28日年度新成分股名單...

0056宣布配息1.07元…今收盤價計算年化高達10.4％！ 7月15號為最後買進日

元大高股息（0056）第三季配息公告，每單位配息1.07元！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。