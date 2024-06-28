復華台灣科技優息ETF汰換12檔成分股 億光神基入列
資產規模突破新台幣2000億元的復華台灣科技優息ETF（00929），進行最新成分股調整，總共汰換12檔成分股，包括億光、神基等新入列。
台灣指數公司今天公布指數定期審核結果，00929追蹤的「特選台灣上市上櫃科技優息指數」，新納入億光、神基、華立、晶技、台灣大、遠傳、天鈺、世界、中磊、豐藝、台郡、台表等12檔。
另外華通、旺宏、佳世達、瑞昱、景碩、新唐、臻鼎-KY、中光電、瀚宇博、合晶、廣積、致新等12檔遭刪除，相關變動將於7月1日正式生效。
00929聚焦投資科技股，而且是國內首檔月配息ETF，獲得投資人青睞，成為去年規模成長最快的台股ETF之一，復華投信本週剛舉行00929上市週年記者會，00929基本規模已於5月17日站上2000億元大關，只花不到1年時間就達陣，創下最快紀錄。對照00929去年6月9日掛牌時成立規模僅52億元，不到1年規模暴增約40倍。
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