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搶先出爐！0056擬配1.07元再創新高 年化配息率上看10%

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
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成立邁入第17年時間最久、規模2,975.6億元最大的高股息ETF-元大高股息（0056）28日公告今年第3季度第一階段除息金額，預估每受益權單位擬配發1.07元，金額創下改季配以來新高，依據今日收盤價41.12元估算，單季配息殖利率2.6%、預估年化配息殖利率10.4%，為7月的ETF配息大戰點火。

元大高股息將在7月16日除息、8月9日領息。根據CMoney統計，元大高股息今年第1季配出0.7元，換算單季配息殖利率1.92%、第2季配0.79元，單季配息殖利率2.02%，加上本次的1.07元，合計前三季配息金額為2.56元、累計殖利率為6.54%。2024年度配息金額毫無疑問將改寫史上新高，前三季配息金額已經超越過往最佳表現，高於2011年的2.2元、2009年的2元、2022年的2.1元，再度創新新記錄。

今年以來高股息ETF持續高度成長，0056規模同步於6月19日突破3,000億新高。作為台灣第一檔高股息 ETF，0056長期運營穩定，連續配息且填息年度進入第14年，今年第1季、第2季除息僅7、13個交易日即填息。隨著台股企業成長，0056的股息金額呈現增長趨勢，包括2023年全年每股配息2.2元，已是成立初期的兩倍以上。

0056追蹤臺灣高股息指數為市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，基於現金股息發放與企業營運相關，成分股亦隱含成長因子。據國發會6月27日公布資料，本次景氣對策信號分數波段以2023年2月為最低點，至2024年4月重返黃紅燈，5月並續亮，臺灣高股息指數在反映高息特色的同時，可望持續具備成長性。

依元大投信官網揭露至6月27日，0056 淨值組成中「已實現及未實現資本利得」為11.09元，較2023年底的7.62 元成長逾45%，包含股息收入的可分配收益則達4.93元，提供未來配息基礎。

配息 高股息

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