00915、0062008高股息、市值型這二檔為績效王！ 00919也是不錯選擇

【文．游季婕】

高人氣最會漲排行榜出爐 這2檔賺高息、高報酬

今（2024）年以來高股息ETF受益人數雖然增加很多，但表現卻遠遠不如市值型ETF，主因是輝達（Nvidia，美股代號NVDA）和台積電（2330）這兩檔大型股表現太好。

展望下半年，在市值型有很大機率跑贏高股息下，本文先盤點與分析市值型ETF哪些值得投資？再來說明高股息ETF還適合進場嗎？如果還能，哪幾檔比較好？

5檔市值型ETF 首選富邦台50

真正屬於台股市值型ETF只有元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大MSCI台灣（006203）、富邦摩台（0057）、永豐臺灣加權（006204），因為它們的追蹤指數都只以市值作為選股依據和排序，主要差別在於成分股的市值涵蓋度不同。

以006204來說，有218檔成分股，涵蓋台股總市值高達8成，接著是追蹤MSCI台灣指數的006203、0057，涵蓋7成左右的台股總市值，而最多人投資的0050、006208，成分股有50檔，則占台股總市值約6成多。

如果以市值涵蓋度來說，006204是最好的選擇，但其費用率高，績效也比0050與006208低很多，顯然費用率高低是重大影響因素，本文先以006208與0050為例說明，接著再以006204來進一步印證。

從006208與0050的長期表現可以發現，006208費用率較低，追蹤誤差也較小。從2017年它調降費用率起算，報酬率至今（2016/12/30～2024/06/11）為149.51%，同期0050則為141.36%，明明是追蹤同個指數，但過去7年卻相差8%。

被動投資ETF之所以要很重視費用率，是因為投資時間通常長達10年，甚至20年之久，根據歷史數據，若每月投入1萬元，20年後0050約累積到1千萬元，屆時若與006208報酬率相差20%，還會有人認為沒有差別嗎？

同理，006204的市值涵蓋度雖然是最理想的，但費用率卻為0.83%，是006208的3倍多，可預見長期下來報酬率會被侵蝕不少。至於費用率更高的0057，去年為2.18%，顯然就不適合長期持有。

最後，以近10年這5檔的報酬風險表現來看，0050、006208、006204有差不多的夏普值，約為0.7，而0057、006203則約為0.64，代表前3檔在相同風險下，能產生更多的報酬率，結合前述費用率的表現，本文認為006208是市值型ETF的首選。

3面向選高股息ETF 00915是最佳選擇

上半年新上市的10檔ETF中，高股息ETF就占了一半，分別是統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）、群益科技高息成長（00946）、野村趨勢動能高息（00944）、兆豐電子高息等權（00943），它們都為月配型，每月配息已成為台股高息ETF的標配，但配息頻率一增加，無形中也錯過本來該有的漲幅。

另外，近年也有許多投資人會買季配型的ETF，自己組成月月配，或是新ETF一上市，就跟風買進，這樣的行為要小心持股重複度，避免資金無效運用。尤其00878和0056、00940和00919、00929和00919都有一半以上的成分股重疊，需要多加留意。

從投資人用季配搭出月配，以及月配型ETF如雨後春筍般出現，不難看出台灣投資人對配息的喜愛，若真的不想單靠賣出股票提領現金來創造現金流，那麼有3個面向可以評估該買哪檔高股息ETF，分別是含息總報酬、殖利率、選股邏輯。

先從含息總報酬說起，今年以來表現最好的3檔是凱基優選高股息30（00915）上漲24.94%、富邦特選高股息30（00900）上漲21.21%、群益台灣精選高息（00919）上漲19.78%。 而近4季殖利率（截至2024/06/11）8%以上的高股息ETF包括大華優利高填息（00918）、00919、復華富時高息低波（00731）、元大高股息（0056）、00915。

結合上述兩點來看，00919、00915是不錯的選擇。

再以選股邏輯來分析00919與00915，本文發現這2檔ETF追求的不一樣，00919是追求高配息，所以5月定審選出股利率最高的30檔股票，12月定審則利用預估股利率來篩選。

而00915除了追求股息外，還加入了波動指標，挑選出近年波動度最低的30檔股票，低波動因子將有助於提升ETF的報酬率，確實成立以來00915績效一直都不錯。

因此，綜合含息總報酬、殖利率、選股邏輯，00915是最好的選擇。若想搭一檔市值型賺資本利得、一檔高股息領息的投資人，可優先利用006208搭配00915，而想進一步追求更高殖利率的投資人，則可以搭配00919。

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