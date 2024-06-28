00929配0.2比00940的0.05元多出4倍…所以較好？ 不敗教主：投信能拉高股利吸引你
00940配息0.05元很多嗎？同樣月配息的00929是配0.2元，是00940的4倍！所以00929比較好？
其實光看配息是不夠的，總報酬率才是正解。因為投信可以拉高股利來吸引你，但是卻無法改變報酬率，因為ETF是追蹤指數，經理人無法自行選股。
比較00940從4/1上市以來，幾乎所有的數據都輸給00929，除了資本利得這一項除外！00940有3.59%的資本利得。
首先要說明一下，資本利得是採用4/1的收盤價9.76計算，這樣就有3.59%。
可是00940剛好是在4/1上市 ，用發行價10元計算，就沒有3.59%。
這段期間00929經歷3次除息，總共配息0.53元，股價受到除息影響所以資本利得較少，這是可以理解的！
00940的資本利得贏過00929，原因就是統計期間00940都沒有除息。然而00940會在7月開始除息，資本利得也就會受到除息的影響了。
撇開資本利得這一項目，00929各項數據都是勝過00940的，不論是配息率還是總報酬率，00929都勝出。
00929指數選股以科技股為主，跟上今年的AI行情，比00940具有較高的攻擊性，所以可以配出更高的股利，並賺進更多的總報酬率。
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