00878運氣好？又來00929還不信邪…ETF雨後春筍般出現！ 專家：高股息型逐漸「市值化」

【文．玩股小博士】

ETF市值屢創新高，大家還是餓虎撲羊般的迎面而來，尤其遇到台股屢創新高更出現羊群效應，你知道嗎？根據證交所最新公布2024年五月定期定額交易戶數統計排行月報表顯示，個股定期定額扣款台積電的戶數是78,319戶，台積電總是霸榜在第一名，但ETF第一名卻出現大搬風，過去前兩名是0050及0056，最新公布的已經變成00878，扣款戶數來到270,208戶，0056還是在第二名，扣款戶數是259,616戶；至於過去冠軍0050則掉到第三名，扣款戶數是237,865戶。

高股息ETF逐漸「市值化」

有這樣的變化，也不必太意外，畢竟ETF就是基金的一種，當這個基金績效越來越強的時候，本來就會吸引更多人來買，而且高股息ETF不只是領股息而已，存股變飆股的案例屢見不鮮，再加上高股息ETF規模可觀，且選股條件都非常雷同，導致高股息ETF持股也越來越像，當高股息ETF一窩蜂搶進，就帶動持股不斷上漲，所以大家越買越多。

搞到高股息ETF都一直賺價差，本來靠配息每年也沒多少錢，但持股股價越來越高，淨值就跟著往上走了嘛！

過去高市值的股票，就是權值股，對大盤及市場有很大的影響力，結果高股息ETF出現之後，持股越買越貴，市值跟著水漲船高，高股息ETF其實也逐漸「市值化」，這當然就有機會被市值型ETF選入。

所以一個00878你可能會覺得運氣，後來又來一個00929搞不好還是不信邪，但後面滿坑滿谷的高股息ETF如雨後春筍般出現，而且大部分ETF都持續上漲，也配發越來越多的股息，你就不能忽略這件事情。

長榮成為市值型ETF及高股息ETF的交集

舉個例子來講吧，長榮過去不大也不小，股價就在十幾元載浮載沉，結果一個疫情趨勢帶動，直接變成飆股衝上來，也變成市值型股票，於是權值型ETF就把長榮買進，而高股息ETF又因為長榮景氣不錯而配發高股息，所以就直接納入持股，因此在景氣下滑導致利空出現時，高股息及權值型ETF「同時護盤」，也讓籌碼鎖住，不容易因為主力或外資賣超而下跌。

當這些高股息ETF規模持續壯大，又不斷買入長榮，最後股價又開始往上漲，而市值型因為長榮市值持續成長，也只能繼續加碼持股比例，這就變成高股息ETF持股正在「市值化」的結果。

所以明明長榮就是景氣循環股，高股息ETF卻很有默契同時加碼，景氣下滑也沒在理會市場，最後績效就直接說話，各家高股息ETF淨值持續成長，又帶動股價創高，因此市值型ETF就只好持續加碼，而高股息吸引更多投資人挹注資金後，他們又繼續買更多長榮。最後的結果就是目前這樣，明明長榮的景氣就還沒到達2021年的巔峰，結果股價卻已經準備挑戰歷史前高，大家是不是都看傻了？結果這些ETF經理人操盤績效反而更加亮眼，反正只要持續配息給大家就好，投資高股息ETF的人就只是想領股息，其實也不太在意配息來源。

上班族跟退休族怎麼買？

但如果真的還是要區分，就目前普世財經觀點而言，當然還是要切成高股息ETF及市值型ETF來對照績效，高股息ETF就是大戶或退休族投資為主，馬上就要領錢出來花用，而小資族或幫小孩投資就買市值型ETF，這比較可以等待，也能跟著大盤通膨滾出更多錢，所以接下來就幫大家拉出兩種不同ETF的績效，時間點就設定2021年至今，因為2020年有無限QE灑鈔，績效算是外掛，基本上有買股都贏錢，而ETF又滿手大型股，這不贏都難吧？所以2021年開始看，才比較具鑑別度。

個股比較

我把定期定額前五名的高股息ETF列出來，績效當然都已經扣除股息了，成效最好的是00919，但這檔ETF成立時間在2022年十月，正好是近幾年最低點，所以有這個大反彈績效，其實有一半是時間剛剛好，如果要找發行時間更久的話，那麼00713繳出66.76%的表現同樣不俗。

所以如果你認真又投資高股息ETF，當大家配息都越拉越高，後面要比拼的當然就是投資績效，因為股價上漲就代表投資報酬率強，高股息ETF就可以發出更多的紅利給大家，以時間點來算，00713還是比較厲害一點，因為它經歷多空循環，退休族及大戶要領高股息，也絕對不是三天、五天的價差而已，通常都要放很久，因此00713鑑別度就更高，而且績效也相當驚人。

市值型ETF組

個股比較

說到市值型ETF，其實最原始的就是0050，成立於2003年，也是台股ETF的第一人，而006208完全複製0050策略，又收費相對便宜一些，這兩檔ETF跟大盤擺在一起比較，就相當合適，畢竟市值型ETF就是想複製大盤績效嘛，如果同期對照下來，大盤2021年至今的累積漲幅是33.43%，0050累計上漲36.67%，006208上漲41.21%，兩欓ETF以績效而言，都贏過大盤，但006208則又略勝一籌。

不過這邊要補充一個事情是兩檔ETF都是半年配，0050每年元月、7月配息，006208每年在7月、11月配息，所以從年度績效而言，0050提早除息完畢，當然也會比較弱一點，而006208要到11月才完成除息，這也是要考量進去的一點。但整體而言，兩檔市值型ETF都超越大盤績效，所以都很好，只差在配息時間不同，單純看目前績效的話，006208當然比較好一點。

※本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：高股息ETF正在「市值化」？適合上班族、親子理財、退休的ETF實測績效！