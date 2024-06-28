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00919除息後股價沒什麼起色…焦慮到5分鐘看一次手機！ 專家：時間換空間

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

有大大聽朋友的建議參加00919除息，只是除息後股價沒什麼起色，讓她心情很焦慮，這個禮拜上班幾乎5分鐘就打開APP看一次股價，希望趕快賺錢，看到這樣子的情形，我還是不免先唸一下，投資真的不要聽別人建議來做決定，尤其是朋友的喔...不然容易吵架！

遇到帳面虧損、為股票感到焦急的時候，還是先退一步，回頭審視自己設立的目標，不過，她這次買進的用意是聽朋友參加一次的除息，等到填息以後就賣出，簡單說，想要賺短線價差，結果卻不如預期。

事實上，除息以後到今天還不到一週，我跟她說先不要太擔心，畢竟除息的這一段並不算虧損，只是換成股息方式入帳而已，但要是未來還是一直無法達到預期目標，除了可能是認賠直接賣出，拿回這筆錢以外，不然另一條路也只剩下從長計議，耐心的繼續持有了。

她說，她想繼續等看看，不過也問說，能不能從現在開始定期定額，等到未來上漲就賣出，下跌就當作壓低成本，再等待股價可以漲回到她滿意的那天，但又覺得現在開始定期定額...好像太貴了。

其實她自己都有說到重點了不是嗎？定期定額的優勢就是分散、分批，下跌繼續堅持買，就能把成本越壓越低，利用時間換取空間，當然，單論會不會買貴這件事情是有很多可以討論的點，但想一想，這一年來很多大大在每個時機點都有問我有關「會不會太貴」這件事：

一年前，00919還在19~20元的時候，有大大問，會太貴嗎？

半年前，00919到了21~22元，大大仍然會問，會不會太貴？

現在則是來到了25.x元，雖然現在用事後的角度往回看是便宜的，如果今天下跌到可能15~16元，現在往一年前、半年前看，確實就是貴了。

而這也是最重要的問題=>價格我們無法決定，所以，她既然已經在景氣燈號黃紅燈的階段投入資金了，自己又有定期定額的想法，那就確保有理解00919及其選股邏輯，且做好如果價格短期內回不來，能夠確實每個月定期定額來買的決心，這個方法就會是可行的。

慶幸的是，她買的不是選股邏輯偏門且冷門的ETF，還能如上述所說，利用時間來換取空間。

溫馨提醒：以上非任何形式個股買賣建議。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 填息 選股邏輯

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