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紅燈該把0050賣掉了？ 達人：當初也這樣賺價差…但再買進的成本也越高

聯合新聞網／ Andyworld
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

五月份的景氣燈號出來囉！

這次沒有什麼變化，分數一樣35分，燈號當然也一樣是黃紅燈啦。

有人覺得到了紅燈可以賣掉許多股票賺一筆了，例如在藍燈買的臺灣五十，到了現在的黃紅燈，價位上明顯高了一大截。

賺價差有賺價差的愉悅心理及好處，但是自從我觀察0050早期大約是在50元左右，接著來到70幾元，現在已經185元，當初我也是這樣賺著價差，但是發現每次要買進的成本越來越高，於是到了最後，我決定試著放長期來觀察，也就是定期定額買進之後不賣出，這樣看著資本一直長大其實也是個不錯的方式。

沒有哪個方式絕對好，賺價差有將利潤放進口袋，開心、安心、放心。若是沒有用到錢，放著讓資產長大，不用再用更高的成本去賺價差也是開心啊！總之找個適合自己的方式即可。

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 ETF 景氣燈號

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