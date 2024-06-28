紅燈該把0050賣掉了？ 達人：當初也這樣賺價差…但再買進的成本也越高
五月份的景氣燈號出來囉！
這次沒有什麼變化，分數一樣35分，燈號當然也一樣是黃紅燈啦。
有人覺得到了紅燈可以賣掉許多股票賺一筆了，例如在藍燈買的臺灣五十，到了現在的黃紅燈，價位上明顯高了一大截。
賺價差有賺價差的愉悅心理及好處，但是自從我觀察0050早期大約是在50元左右，接著來到70幾元，現在已經185元，當初我也是這樣賺著價差，但是發現每次要買進的成本越來越高，於是到了最後，我決定試著放長期來觀察，也就是定期定額買進之後不賣出，這樣看著資本一直長大其實也是個不錯的方式。
沒有哪個方式絕對好，賺價差有將利潤放進口袋，開心、安心、放心。若是沒有用到錢，放著讓資產長大，不用再用更高的成本去賺價差也是開心啊！總之找個適合自己的方式即可。
◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言